Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'i Yakından Tanıyoruz!

Türkiye'nin güzellerinin bir araya geldiği Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen oldu! Tüm gözler güzellik tacını takan ve Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan İdil Bilgen'e dönmüşken kendisiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.

Peki, bu güzelliğin arkasında kim var? İdil Bilgen’i daha yakından tanımak ve onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelin, Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesiyle ilgili detaylara birlikte göz atalım👇