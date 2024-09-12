İdil Bilgen Kimdir? 2024 Miss Turkey Birincisi Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hakkında Merak Edilenler

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. İstanbul'da dünyaya gelen Bilgen, birinci olduğu Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2 numaralı yarışmacı olarak yarıştı.

Türkiye güzeli ünvanı ile ülkemizi Miss World'de temsil edecek olan Bilgen, geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.