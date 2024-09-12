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İdil Bilgen Kimdir? 2024 Miss Turkey Birincisi Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hakkında Merak Edilenler

İdil Bilgen Kimdir? 2024 Miss Turkey Birincisi Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 13:57

Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu! Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 20 finalist arasından birinci olan isim İdil Bilgen oldu. Türkiye'yi Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan Bilgen'in kim olduğu da merak edildi. Peki, Türkiye güzeli İdil Bilgen kimdir? 

İşte, detaylar...

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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 20 finalist arasından İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi!

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 20 finalist arasından İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi!

11 Eylül gecesi gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 finaline eski Türkiye güzelleri jürilik yaptı. Jüri koltuğunda tescilli güzeller Gizem Karaca, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Neşe Erbek ve Amine Gülşe de yer aldı.

İdil Bilgen Kimdir?

İdil Bilgen Kimdir?

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. İstanbul'da dünyaya gelen Bilgen, birinci olduğu Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2 numaralı yarışmacı olarak yarıştı. 

Türkiye güzeli ünvanı ile ülkemizi Miss World'de temsil edecek olan Bilgen, geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye güzeli İdil Bilgen'in Ailesi

Türkiye güzeli İdil Bilgen'in Ailesi

İdil Bilgen, 2018 yılında annesi Ayşe Karahan Bilgen'i kaybetti. Bilgen'in bir de Metehan adında bir erkek kardeşi var. T24'ün haberine göre, İdil Bilgen, Ekim 2023'te göreve başlayan Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı.

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Tacı Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan İdil Bilgen, "Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.

Tacı Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan İdil Bilgen, "Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.

Güzelliği tescillenen Bilgen, Miss World heyecanını ve mutluluğunu, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' ifadeleriyle dile getirdi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Sosyal Medya Hesabı

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Sosyal Medya Hesabı

İdil Bilgen'in sosyal medya hesabı da pek çok kişi tarafından dikkat çekti. Bilgen, Instagram'da @idil.bilgen kullanıcı adıyla yer alıyor.

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