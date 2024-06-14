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Azra Akın'ı 2002 Miss World Güzeli Yapan Elbisenin Etkileyici Hikayesini Modacı Cemil İpekçi Anlattı!

Azra Akın'ı 2002 Miss World Güzeli Yapan Elbisenin Etkileyici Hikayesini Modacı Cemil İpekçi Anlattı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 15:06

2002 yılında Miss World Güzeli seçilen Azra Akın, taşıdığı kainat güzeli ünvanıyla yıllara meydan okuyor. İki çocuk annesi Akın, yıllar geçse de güzelliği ve zarafeti ile milyonların beğenisini toplamaya devam ediyor. Azra Akın'ı birinciliğe götüren ünlü modacı Cemil İpekçi imzalı elbisenin hikayesi ise duyanları şaşırtıyor! 

İşte, detaylar...

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Azra Akın'ı Kainat Güzeli Yapan Elbisenin Hikayesi

Azra Akın'ı Kainat Güzeli Yapan Elbisenin Hikayesi

Geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden iki çocuk annesi Azra Akın'ın gençlik fotoğrafları ve güzellik yarışması anıları sık sık merak konusu oluyor.

2002 Miss Turkey ve Miss World Güzeli seçilen Akın, aynı zamanda eski mankenlerden.

Azra Akın'a dair bilgileri araştıran seyirciler, o güne dair detayları araştırarak 'Azra Akın'ın gençlik halleri', 'Azra Akın hangi elbiseyi giymişti' gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Azra Akın'a 'Kainat Güzeli' tacını kazandıran o elbisenin hikayesini Cemil İpekçi paylaştı.

Cemil İpekçi, Azra Akın'ın Elbisesinin Hikayesini Anlattı!

Cemil İpekçi, Azra Akın'ın Elbisesinin Hikayesini Anlattı!

Ünlü modası İpekçi, Azra Akın'ın kıyafetinin hikayesini şöyle anlatmıştı:

'Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. ‘Bana ne dikeceksiniz’ dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam. Ben de ona ‘pazen dikeceğim sana’ dedim.

Dünya güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım. Elbisenin üzerinde plastikler var onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz…

O gece 100 jüri vardı 100’ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Ben Azra’nın elbisesini 3 haftada hazırladım. Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri.

O gece 100 jüri vardı 100’ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Ben Azra’nın elbisesini 3 haftada hazırladım. Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri.'

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