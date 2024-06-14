Azra Akın'ı 2002 Miss World Güzeli Yapan Elbisenin Etkileyici Hikayesini Modacı Cemil İpekçi Anlattı!
Azra Akın'ı 2002 Miss World Güzeli Yapan Elbisenin Etkileyici Hikayesini Modacı Cemil İpekçi Anlattı!
2002 yılında Miss World Güzeli seçilen Azra Akın, taşıdığı kainat güzeli ünvanıyla yıllara meydan okuyor. İki çocuk annesi Akın, yıllar geçse de güzelliği ve zarafeti ile milyonların beğenisini toplamaya devam ediyor. Azra Akın'ı birinciliğe götüren ünlü modacı Cemil İpekçi imzalı elbisenin hikayesi ise duyanları şaşırtıyor!
İşte, detaylar...
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Azra Akın'ı Kainat Güzeli Yapan Elbisenin Hikayesi
Cemil İpekçi, Azra Akın'ın Elbisesinin Hikayesini Anlattı!
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