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KKM'de Yeni Yıl Kararı: 2024'te KKM Hesabı Açılamayacak mı?

KKM'de Yeni Yıl Kararı: 2024'te KKM Hesabı Açılamayacak mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.12.2023 - 15:29 Son Güncelleme: 29.12.2023 - 15:47

KKM'den çıkış hamleleri sürerken, 2021 yılı sonunda hayatımıza giren KKM, 2 yılın sonunda çıkıyor mu? 2024'e sayılı günler kala KKM için önemli karar açıklandı.

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2021 yılı son çeyreğinden kurdaki tırmanışın önüne geçmek için TL'nin dövize endekslenmesiyle dönemin ekonomi yönetimi tarafından 2022 itibarıyla başlatılan KKM'de sona gelindi.

2021 yılı son çeyreğinden kurdaki tırmanışın önüne geçmek için TL'nin dövize endekslenmesiyle dönemin ekonomi yönetimi tarafından 2022 itibarıyla başlatılan KKM'de sona gelindi.

AA ve Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

AA ve Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Bankalara giden yazıda, BloombergHT'nin aktardığına göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı' ile yürütülecek.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

BDDK verilerine göre, Ağustos 2023'te KKM hesap büyüklüğü 3,4 trilyon TL rekora ulaşmıştı. Çıkışa yönelik düzenlemelerin ardından 22 Aralık 2023 itibarıyla 2,65 trilyon TL seviyesine kadar gerileyen KKM'de dağılımına ilişkin net veri bulunmazken, ağırlıklı olarak döviz dönüşümlü mevduattan oluştuğu tahmin ediliyor.

Hazine ve Merkez Bankası'nın üstlendiği KKM maliyetleri, Haziran 2023 itibarıyla değişen ekonomi yönetimi tarafından Merkez Bankası'na devredilmişti.

Hazine ve Merkez Bankası'nın üstlendiği KKM maliyetleri, Haziran 2023 itibarıyla değişen ekonomi yönetimi tarafından Merkez Bankası'na devredilmişti.

KKM için "iktisat tarihinin en pahalı deneyi" tanımlamaları da yapılmıştı.

Ekonomistler de kararı yorumlarken,

Ekonomistler de kararı yorumlarken,
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KKM'den çıkış hızının düşüşü de dikkat çekmişti.

KKM'den çıkış hızının düşüşü de dikkat çekmişti.
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Deney hatırlatması da gecikmedi.

Deney hatırlatması da gecikmedi.
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Daha hüzünlü yorumlar da görüldü.

KKM'nin mimarları unutulmadı.

KKM'nin mimarları unutulmadı.
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Dolar öngörüleri de başladı.

Dolar öngörüleri de başladı.
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Merkez Bankası'nın 2024 yılı yol haritasında KKM'nin yeri de dikkat çekmişti.

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Uzmanlar Merkez Bankası'nın KKM yaklaşımını da hatırlattı.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın KKM yaklaşımını da hatırlattı.
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KKM'den çıkış hamlesi de bu şekilde netleşti.

KKM'den çıkış hamlesi de bu şekilde netleşti.
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