KKM'de Yeni Yıl Kararı: 2024'te KKM Hesabı Açılamayacak mı?
KKM'de Yeni Yıl Kararı: 2024'te KKM Hesabı Açılamayacak mı?
KKM'den çıkış hamleleri sürerken, 2021 yılı sonunda hayatımıza giren KKM, 2 yılın sonunda çıkıyor mu? 2024'e sayılı günler kala KKM için önemli karar açıklandı.
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2021 yılı son çeyreğinden kurdaki tırmanışın önüne geçmek için TL'nin dövize endekslenmesiyle dönemin ekonomi yönetimi tarafından 2022 itibarıyla başlatılan KKM'de sona gelindi.
AA ve Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.
Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.
Hazine ve Merkez Bankası'nın üstlendiği KKM maliyetleri, Haziran 2023 itibarıyla değişen ekonomi yönetimi tarafından Merkez Bankası'na devredilmişti.
Ekonomistler de kararı yorumlarken,
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KKM'den çıkış hızının düşüşü de dikkat çekmişti.
Deney hatırlatması da gecikmedi.
Daha hüzünlü yorumlar da görüldü.
KKM'nin mimarları unutulmadı.
Dolar öngörüleri de başladı.
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Uzmanlar Merkez Bankası'nın KKM yaklaşımını da hatırlattı.
KKM'den çıkış hamlesi de bu şekilde netleşti.
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