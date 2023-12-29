KKM'de Yeni Yıl Kararı: 2024'te KKM Hesabı Açılamayacak mı?

Bankalara giden yazıda, BloombergHT'nin aktardığına göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı' ile yürütülecek.