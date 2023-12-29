Merkez Bankası'ndan 2024 "Yol Haritası" Geldi: İşte 2024 Para Politikası
Merkez Bankası'ndan 2024 "Yol Haritası" Geldi: İşte 2024 Para Politikası
TCMB, 2024 yılı için yol haritası niteliğinde Para Politikası Raporu'nu yayımlandı. Parasal sıkılaşmanın, enflasyonda hedeflere ulaşmadaki hedeflerin korunacağını bildiren TCMB, TL mevduat payının da yükseltilmesi hedefini koruyor.
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TCMB 2024 Para Politikası Raporu'nu yayımlandı.
Merkez Bankası, makroihtiyati sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi. KKM'deki gerilemenin süreceğini paylaşan TCMB, 2024'te TL mevduatın payının yüzde 50'ye yükselmesinin hedeflendiğini kaydetti.
"Para Politikası ve İletişimi" başlığında, "fiyat istikrarı" vurgulanırken, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunun da altı çizildi.
İletişim politikasında da aktif dönemin devam edeceği vurgulanırken, düzenlenecek Yatırımcı Günlerinin ilkinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirileceği belirtildi.
"Türk Lirası ve Döviz Likiditesi Yönetimi" başlığında da "TCMB fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla tüm likidite yönetimi araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." denilirken, "TCMB’nin temel politika aracı, miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalesi faiz oranıdır" diye hatırlatıldı.
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