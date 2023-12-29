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Merkez Bankası'ndan 2024 "Yol Haritası" Geldi: İşte 2024 Para Politikası

Merkez Bankası'ndan 2024 "Yol Haritası" Geldi: İşte 2024 Para Politikası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.12.2023 - 12:09

TCMB, 2024 yılı için yol haritası niteliğinde Para Politikası Raporu'nu yayımlandı. Parasal sıkılaşmanın, enflasyonda hedeflere ulaşmadaki hedeflerin korunacağını bildiren TCMB, TL mevduat payının da yükseltilmesi hedefini koruyor.

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TCMB 2024 Para Politikası Raporu'nu yayımlandı.

TCMB 2024 Para Politikası Raporu'nu yayımlandı.

Raporda, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacı doğrultusunda, 'Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir' ifadeleri dikkat çekti.

Merkez Bankası, makroihtiyati sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi. KKM'deki gerilemenin süreceğini paylaşan TCMB, 2024'te TL mevduatın payının yüzde 50'ye yükselmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Merkez Bankası, makroihtiyati sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi. KKM'deki gerilemenin süreceğini paylaşan TCMB, 2024'te TL mevduatın payının yüzde 50'ye yükselmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Raporda madde madde hedefler şu şekilde oluştu:

"Para Politikası ve İletişimi" başlığında, "fiyat istikrarı" vurgulanırken, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunun da altı çizildi.

"Para Politikası ve İletişimi" başlığında, "fiyat istikrarı" vurgulanırken, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunun da altı çizildi.

'Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, TCMB’nin temel politika aracı olmayı sürdürecektir.' denilirken, 'Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi, enflasyonu Enflasyon Rapor’larında öngörülen patikaya, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacaktır' ifadeleri dikkat çekti.

İletişim politikasında da aktif dönemin devam edeceği vurgulanırken, düzenlenecek Yatırımcı Günlerinin ilkinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

İletişim politikasında da aktif dönemin devam edeceği vurgulanırken, düzenlenecek Yatırımcı Günlerinin ilkinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Makroihtiyati Politika Çerçevesi'nde TL'ye dönüşüm ve KKM'den çıkış vurgulanırken, yeni düzenlemeler de yapılacağı belirtildi. '2024 yılında, Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine yönelik atılacak adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesi hedeflenmektedir.' denildi. 'Kredilere yönelik de dezenflasyon süreci ve makroekonomik dengeleri gözetici bir çerçevede şekillenmesi sağlanacaktır' denildi.

"Türk Lirası ve Döviz Likiditesi Yönetimi" başlığında da "TCMB fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla tüm likidite yönetimi araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." denilirken, "TCMB’nin temel politika aracı, miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalesi faiz oranıdır" diye hatırlatıldı.

"Türk Lirası ve Döviz Likiditesi Yönetimi" başlığında da "TCMB fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla tüm likidite yönetimi araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." denilirken, "TCMB’nin temel politika aracı, miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalesi faiz oranıdır" diye hatırlatıldı.

'2024 yılında dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşmaya devam edecektir' denilirken, 'TCMB ile döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar arasında gerçekleştirilen döviz karşılığı efektif işlemlerine devam edilecektir' ifadeleri kullanıldı. 

TCMB Kredi Programlarının da devam edeceği görüldü.

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