Merkez Bankası'ndan 2024 "Yol Haritası" Geldi: İşte 2024 Para Politikası

Makroihtiyati Politika Çerçevesi'nde TL'ye dönüşüm ve KKM'den çıkış vurgulanırken, yeni düzenlemeler de yapılacağı belirtildi. '2024 yılında, Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine yönelik atılacak adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesi hedeflenmektedir.' denildi. 'Kredilere yönelik de dezenflasyon süreci ve makroekonomik dengeleri gözetici bir çerçevede şekillenmesi sağlanacaktır' denildi.