Kızlar Bu Sefer Daha mı Kötü? 2024 Mean Girls'ündeki Bir Karakter, Filmin Gidişatını Değiştirecek Nitelikte!
Kızlar Bu Sefer Daha mı Kötü? 2024 Mean Girls'ündeki Bir Karakter, Filmin Gidişatını Değiştirecek Nitelikte!
Kaynak: https://collider.com/mean-girls-karen...
Tina Fey tarafından bir uyarlama olarak hazırlanan 2024 yapımı 'Mean Girls', önceki versiyonlarının yanında var olma konusunda ciddi bir görev üstlendi. Film, müzik numaralarından komik sahnelere kadar çeşitli yollarla bunu başardı, ancak gerçekten ön plana çıktığı alan karakterleri oldu. Tüm versiyonlarda, genç kızlardan oluşan bir grup, hikayenin temel temalarını vurgulayan yoğun sosyal dinamiklere sahip karakterler. Kadın dayanışmasının gerekliliği ve başkalarını aşağı çekmenin kendini yükseltmeyeceği gerçeği ana temaları oluşturuyor.
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2024 versiyonu, önceki uyarlamalardaki gibi karakterlere daha fazla temsil ve karmaşıklık düzeyi verdi; bunu, renkli karakterlerin sayısını artırarak, orijinal filmde önerilen ancak açıklığa kavuşmayan LGBTQ+ kimliğine sahip Janis'e (Auli'i Cravalho) izin vererek ve Cady Heron (Angourie Rice) ile Regina George (Reneé Rapp) arasında gerçek bir uzlaşma sağlayarak başardı.
Karen Shetty karakteri, oynadığı muazzam Avantika ile filmi yükselten, yeni versiyonuyla filmi tam anlamıyla taşıyan bir karakter.
Hikaye ilerledikçe ve karakterler birbirine karşı olmaya başladıkça, film Karen'ı hızla artan dramatik ortamda bir dengeleyici varlık olarak gösteriyor. Diğer kızlar dövüşmeye başlarken, Karen bu çatışmadan mümkün olduğunca kaçınıyor ve tüm sosyal oyunlara rağmen sadece arkadaşlık istediği gerçeğini bize gösteriyor.
Sessiz olmasına rağmen, sosyal hiyerarşinin kolay tuzağından kurtulamayan samimi bir karakterin varlığı oldukça ferahlatıcı.
Bu en yeni sürüm, orijinalin sinemada öncülük ettiği feminizm temalarını gururla sergiliyor. Tüm duygusal gerilime rağmen, gerçek kendilerini ifade etmeyi hak eden karmaşık genç kadınlardan oluşan bir grup sunuyor.
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