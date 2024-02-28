Kızlar Bu Sefer Daha mı Kötü? 2024 Mean Girls'ündeki Bir Karakter, Filmin Gidişatını Değiştirecek Nitelikte!

Gretchen ve o, diğerlerinden bağımsız olarak vakit geçirirler, bu da mükemmel bir şekilde mantıklı olan ancak önceki versiyonlarda eksik olan bir yan arkadaşlıktır. Cady herkes tarafından dışlanırken, film, onu kırılan kalpli kızı rahatlatmak için uzanan tek kişi olarak Karen'ı ortaya çıkarmanın önemine dikkat çekiyor.