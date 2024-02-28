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Kızlar Bu Sefer Daha mı Kötü? 2024 Mean Girls'ündeki Bir Karakter, Filmin Gidişatını Değiştirecek Nitelikte!

Kızlar Bu Sefer Daha mı Kötü? 2024 Mean Girls'ündeki Bir Karakter, Filmin Gidişatını Değiştirecek Nitelikte!

film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 15:37

Tina Fey tarafından bir uyarlama olarak hazırlanan 2024 yapımı 'Mean Girls', önceki versiyonlarının yanında var olma konusunda ciddi bir görev üstlendi. Film, müzik numaralarından komik sahnelere kadar çeşitli yollarla bunu başardı, ancak gerçekten ön plana çıktığı alan karakterleri oldu. Tüm versiyonlarda, genç kızlardan oluşan bir grup, hikayenin temel temalarını vurgulayan yoğun sosyal dinamiklere sahip karakterler. Kadın dayanışmasının gerekliliği ve başkalarını aşağı çekmenin kendini yükseltmeyeceği gerçeği ana temaları oluşturuyor.

Kaynak: https://collider.com/mean-girls-karen...
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2024 versiyonu, önceki uyarlamalardaki gibi karakterlere daha fazla temsil ve karmaşıklık düzeyi verdi; bunu, renkli karakterlerin sayısını artırarak, orijinal filmde önerilen ancak açıklığa kavuşmayan LGBTQ+ kimliğine sahip Janis'e (Auli'i Cravalho) izin vererek ve Cady Heron (Angourie Rice) ile Regina George (Reneé Rapp) arasında gerçek bir uzlaşma sağlayarak başardı.

2024 versiyonu, önceki uyarlamalardaki gibi karakterlere daha fazla temsil ve karmaşıklık düzeyi verdi; bunu, renkli karakterlerin sayısını artırarak, orijinal filmde önerilen ancak açıklığa kavuşmayan LGBTQ+ kimliğine sahip Janis'e (Auli'i Cravalho) izin vererek ve Cady Heron (Angourie Rice) ile Regina George (Reneé Rapp) arasında gerçek bir uzlaşma sağlayarak başardı.

Böylece, temel mesajını gerçekten yansıtabildi ve aynı zamanda yıllar önceki orijinal halini onurlandırmayı başardı.

Karen Shetty karakteri, oynadığı muazzam Avantika ile filmi yükselten, yeni versiyonuyla filmi tam anlamıyla taşıyan bir karakter.

Karen Shetty karakteri, oynadığı muazzam Avantika ile filmi yükselten, yeni versiyonuyla filmi tam anlamıyla taşıyan bir karakter.

Yaratıcılar bu karaktere yatırım yaparak orijinalinden büyük bir iyileştirme sağladılar ve filmin kalitesini genel olarak artırdılar.

Hikaye ilerledikçe ve karakterler birbirine karşı olmaya başladıkça, film Karen'ı hızla artan dramatik ortamda bir dengeleyici varlık olarak gösteriyor. Diğer kızlar dövüşmeye başlarken, Karen bu çatışmadan mümkün olduğunca kaçınıyor ve tüm sosyal oyunlara rağmen sadece arkadaşlık istediği gerçeğini bize gösteriyor.

Hikaye ilerledikçe ve karakterler birbirine karşı olmaya başladıkça, film Karen'ı hızla artan dramatik ortamda bir dengeleyici varlık olarak gösteriyor. Diğer kızlar dövüşmeye başlarken, Karen bu çatışmadan mümkün olduğunca kaçınıyor ve tüm sosyal oyunlara rağmen sadece arkadaşlık istediği gerçeğini bize gösteriyor.

Gretchen ve o, diğerlerinden bağımsız olarak vakit geçirirler, bu da mükemmel bir şekilde mantıklı olan ancak önceki versiyonlarda eksik olan bir yan arkadaşlıktır. Cady herkes tarafından dışlanırken, film, onu kırılan kalpli kızı rahatlatmak için uzanan tek kişi olarak Karen'ı ortaya çıkarmanın önemine dikkat çekiyor.

Sessiz olmasına rağmen, sosyal hiyerarşinin kolay tuzağından kurtulamayan samimi bir karakterin varlığı oldukça ferahlatıcı.

Sessiz olmasına rağmen, sosyal hiyerarşinin kolay tuzağından kurtulamayan samimi bir karakterin varlığı oldukça ferahlatıcı.

Ve 'Sexy' adlı şarkısının muhteşem performansıyla, bu yeni Karen kendine güvenen ve kim olmak istiyorsa - hangi seksi versiyon olursa olsun - bundan keyif alan bir karakter olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu en yeni sürüm, orijinalin sinemada öncülük ettiği feminizm temalarını gururla sergiliyor. Tüm duygusal gerilime rağmen, gerçek kendilerini ifade etmeyi hak eden karmaşık genç kadınlardan oluşan bir grup sunuyor.

Bu en yeni sürüm, orijinalin sinemada öncülük ettiği feminizm temalarını gururla sergiliyor. Tüm duygusal gerilime rağmen, gerçek kendilerini ifade etmeyi hak eden karmaşık genç kadınlardan oluşan bir grup sunuyor.

Aynı zamanda komediyle şaşırtan ve müzikal yeteneğiyle, sessiz yollarla hikayenin duygusal merkezini açığa çıkaran Karen karakteri, bu en yeni versiyonda gerçekten büyük bir iyileşme ve umarız ki bu film, güncellenmiş katılımı, gururlu cinselliği ve korkusuz şefkati açığa çıkaran uzun bir karakter dizisinin ilki olur! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!👇👇👇

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