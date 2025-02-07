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Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 88. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 88. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 00:51

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlardan sonra yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 

Peki, Kızılcık Şerbeti 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar…

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Kızılcık Şerbeti 87. Bölüm

Kızılcık Şerbeti 87. Bölüm

Kızılcık Şerbeti'nin 87. bölümü yine ilgiyle izlendi. Fatih'in sağlığının iyiye gittiği bölümde İlhami ve Nursema'nın nişanlanması geceye damga vurdu. Söz konusu olayların ardından haliyle seyirci yeni bölüm fragmanını merak etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Geldi mi?

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Geldi mi?

Kızılcık Şerbeti, 87. bölüm sonrasında 88. bölüm fragmanını yayınladı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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