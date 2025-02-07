Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 88. Bölüm Fragmanı
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 88. Bölüm Fragmanı
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlardan sonra yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor.
Peki, Kızılcık Şerbeti 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar…
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Kızılcık Şerbeti 87. Bölüm
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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Geldi mi?
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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