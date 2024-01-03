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Kızılcık Şerbeti Bu Hafta Var mı? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bu Hafta Var mı? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 15:04

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti her hafta reyting sıralamasında başını çekiyor. Her bölümüyle sosyal medyada olay yaratan Kızılcık Şerbeti, ilgiyle takip ediliyor. Peki Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

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Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti her hafta ilgiyle takip ediliyor.

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti her hafta ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı dizi, ilgiyle takip ediliyor.

Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı?

Show TV'nin yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti, bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Kızılcık Şerbeti, 5 Ocak Cuma akşamı tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 5 Ocak Cuma günü yılbaşı nedeniyle tekrar bölümüyle ekranda olacak. 

Bir haftalık aranın ardından, dizi yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

Show TV Yayın Akışı 5 Ocak Cuma

Show TV Yayın Akışı 5 Ocak Cuma

  • 08.00 Bu Sabah

  • 09.45 Sandık Kokusu

  • 12.30 Gelin Evi

  • 15.00 Didem Arslan ile Vazgeçme

  • 18.45 Show Ana Haber

  • 20.00 Kızılcık Şerbeti tekrar

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