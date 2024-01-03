Yalı Çapkını Bu Hafta Var mı? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yalı Çapkını Bu Hafta Var mı? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşan Yalı Çapkını, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. İkinci sezonuyla da yakından takip edilen dizi, her hafta yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Peki Cuma günlerinin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, ilgiyle takip ediliyor.
Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Star TV Yayın Akışı 5 Ocak Cuma
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