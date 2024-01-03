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Yalı Çapkını Bu Hafta Var mı? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yalı Çapkını Bu Hafta Var mı? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 13:40

Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşan Yalı Çapkını, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. İkinci sezonuyla da yakından takip edilen dizi, her hafta yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Peki Cuma günlerinin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz sezonda ekran yolculuğuna başlayan Yalı Çapkını, büyük bir ilgi çekmeyi başardı. İlk sezonuyla meraklandıran dizi, ikinci sezonuyla da yakından takip ediliyor.

Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bu hafta yeni bölümünün gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca izleyici 'bugün Yalı Çapkını var mı?' araştırması yapıyor.

Star TV'nin yayın akışına göre Yalı Çapkını, 5 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanmayacak. Yalı Çapkını, Cuma günü tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını, 5 Ocak Cuma günü yılbaşı nedeniyle tekrar bölümüyle ekranda olacak. 

Bir haftalık aranın ardından, Yalı Çapkını yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

Star TV Yayın Akışı 5 Ocak Cuma

Star TV Yayın Akışı 5 Ocak Cuma

  • 09.45 Sabahın sultanı Seda Sayan

  • 13.30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16.15 Söz Tekrar

  • 18.15 Star Haber

  • 19.00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20.00 Yalı Çapkını Tekrar

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