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Kız Neşesini Maksimuma Çekmek İçin Dinlemeniz Gereken Şarkılar

etiket Kız Neşesini Maksimuma Çekmek İçin Dinlemeniz Gereken Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 18:01

Bazen sadece bir şarkı tüm gününüzü neşeyle doldurmanıza yeter. Hele bir de kızsanız, sadece bu sebepten bile bütün dünyayı yok sayıp, sadece kendi enerjinize bakabilirsiniz. Hazırlanın, çünkü bu liste kız neşenizi %100’e çıkaracak ve belki de biraz dans ettirecek!

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1. Nolur Nolur Nolur

2. Düm Tek Tek

3. Bir Tanecik Aşkım

4. Yalan

5. Salla

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6. Çak Bir Selam

7. Benden Bir Tane Daha Yok

8. Aşkım Baksana Bana

9. Kız Kıza

10. Pırlanta

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