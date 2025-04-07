Kız Neşesini Maksimuma Çekmek İçin Dinlemeniz Gereken Şarkılar
Kız Neşesini Maksimuma Çekmek İçin Dinlemeniz Gereken Şarkılar
Bazen sadece bir şarkı tüm gününüzü neşeyle doldurmanıza yeter. Hele bir de kızsanız, sadece bu sebepten bile bütün dünyayı yok sayıp, sadece kendi enerjinize bakabilirsiniz. Hazırlanın, çünkü bu liste kız neşenizi %100’e çıkaracak ve belki de biraz dans ettirecek!
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1. Nolur Nolur Nolur
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2. Düm Tek Tek
3. Bir Tanecik Aşkım
4. Yalan
5. Salla
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6. Çak Bir Selam
7. Benden Bir Tane Daha Yok
8. Aşkım Baksana Bana
9. Kız Kıza
10. Pırlanta
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