Kıymetli Maden Sepeti Oluşturmak: Sadece Bir Madene Bağlı Kalmadan Riskleri Dağıtmanın Kuralları

Kıymetli maden yatırımı dediğimiz zaman aklınıza doğrudan altın geliyor olabilir. Gerçekten altın çok uzun yıllardır güvenli bir kapı. Fakat tek bir varlığa bağlı kalmak risklidir! Çünkü piyasalar hep aynı şekilde hareket etmeyebilir. Bazı zamanlarda altın yatay bir şekilde ilerlerken başka metaller yükselebilir.

Bu yüzden yatırımcı riskleri dengelemek için portföyünde birden fazla metal bulundurmalıdır. Böylece tek bir piyasa hareketine bağlı kalmaz. Yatırımın korunma yöntemlerinden biridir!