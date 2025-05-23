Kıymeti Kaybedenler Derneği

Ilişkilenmeye, bağlılığa, yapılandırmaya ve yeni bir gerçeklik kurgulamaya, kendiyle yüz yüze gelmeye korkan, bundan dolaylı küçük bir böcek gibi kaçtığı kuytudan çıkmayıp, hayatın bir rüzgar gibi esip gitmesini bekleyen aciz insanlarız.

Yaralardan korkan, yaralılardan kaçan, idealize edilmiş, gerçekliği olmayan düşlerin peşinde kendi varlığından paralel bir evrene geçiş yapmış, kendi izini bulamayan belki de artık aramayı bırakan insanlarız…

İşkolik olmuşuz bundan sebep. Bağımlı olmuşuz bundan sebep.

Varlığını bir kenara bırakınca elimizdeki kırık dökük enerjiyle ölüler dünyasına yaşamayan, kendimize bağımlı gerçeklikler yaratmaya başlamışız. Aynı kendimiz gibi.

Insan neyse, onu yaratır.

Ölü ise, ölüler yaratır.

Sığ ise sığlıklar yaratır.

Kuyruğuna dolandıysa, aynı döngüyü sonsuz tekrar eden sistemler yaratır.

İnsan sadece kendi olduğu hali sonsuz kere sonsuz tekrar eder.

El birliği ile yozlaştırdık. El birliği ile kıymeti toprak altına gömüp üzerine parlak bir mermerden anıt diktik. Gözlerimiz kör, sadece inandığımızı gerçek kılmak için başı kesik tavuklar gibi birbirimize çarpıp durduk. Kıymeti çoktan gömdüğümüzden, o çarpışmaları köpürtüp üzerine de madalya taktık. Köpükler ilk rüzgarda uçuşunca da, ideolojik kurgumuzun gerçekliğine kendimizi biraz daha inandırdık.

Aslında sadece, basitçe ‘korkak’ tık.

Şerefiyle korktuğunu söyleyemeyecek ‘basit’ birer korkak.

Sırtındaki bıçak izleri, diğerininin eline bulaşan kanı ile yüzleşemeyen, yarayı kusur tecrübeyi beceriksizlik diye etiketleyen, duygudan kelimeye yanlış çevrilmiş odaların içinde hapsolmuş kendi kırılganlıklarını gizlemek için üzerine beton dökmüş insansılar.