Kıyamet Habercisi Olarak da Bilinen Balığın Bu İsminin Ardındaki Sebep Nedir?

Kürek balığı, derin denizlerin devasa ve gizemli sakini, efsanelere konu olan bir doğa harikasıdır. 'Felaket habercisi' olarak anılan bu balık, göründüğünde hem merak uyandırır hem de korkutur. Boyutları ve sıra dışı görünümü, onu efsanelerin yıldızı yapmıştır. Peki, bu inanışların ardındaki gerçek ne?

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