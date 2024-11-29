Madagaskar’dan Başka Hiçbir Yerde Göremeyeceğiniz İnanılmaz 10 Hayvan
Madagaskar’dan Başka Hiçbir Yerde Göremeyeceğiniz İnanılmaz 10 Hayvan
Afrika kıtasının doğusunda, 88 milyon yıldır ana karadan izole kalan devasa bir ada var: Madagaskar! Bu ada, bambaşka bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Hayvanlar burada öyle bir evrim geçirmiş ki başka hiçbir yerde benzerlerini göremezsiniz. Bu adadaki hayvanlar o kadar sıra dışı ki, gördüğünüzde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Hadi gelin beraber bakalım...
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1. Lemur
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2. Giraffe Weevil
3. Aye-Aye Maymunu
4. Yaprak Kuyruklu Şeytani Geko
5. Madagaskar Mızrak Burunlu Yılan
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6. Mavi Coua
7. Tıslayan Hamam Böceği
8. Domates Kurbağası
9. Madagaskar Misk Kedisi
10. Kuyrukluyıldız Güvesi
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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