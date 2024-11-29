Madagaskar’dan Başka Hiçbir Yerde Göremeyeceğiniz İnanılmaz 10 Hayvan

Afrika kıtasının doğusunda, 88 milyon yıldır ana karadan izole kalan devasa bir ada var: Madagaskar! Bu ada, bambaşka bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Hayvanlar burada öyle bir evrim geçirmiş ki başka hiçbir yerde benzerlerini göremezsiniz. Bu adadaki hayvanlar o kadar sıra dışı ki, gördüğünüzde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Hadi gelin beraber bakalım...