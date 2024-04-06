Kitap Kurdu Olmanız İçin Sizi Motive Edecek 10 Roman
Kitap Kurdu Olmanız İçin Sizi Motive Edecek 10 Roman
İyi bir yaşamın anahtarı kitaplardır. Sen de kitapların büyülü dünyasına adım atmak istiyorsan doğru yerdesin. Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım.
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1. Jane Eyre - Charlotte Brontë:
2. Savaş ve Barış - Lev Tolstoy
3. Büyük Umutlar - Charles Dickens
4. Kırmızı ve Siyah - Stendhal
5. Madame Bovary - Gustave Flaubert
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6. Moby Dick - Herman Melville
7. Gurur ve Önyargı - Jane Austen
8. Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo
9. Don Kişot - Miguel de Cervantes
10. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde
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