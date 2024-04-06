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Kitap Kurdu Olmanız İçin Sizi Motive Edecek 10 Roman

etiket Kitap Kurdu Olmanız İçin Sizi Motive Edecek 10 Roman

godot
godot - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 18:16

İyi bir yaşamın anahtarı kitaplardır. Sen de kitapların büyülü dünyasına adım atmak istiyorsan doğru yerdesin. Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım.

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1. Jane Eyre - Charlotte Brontë:

1. Jane Eyre - Charlotte Brontë:

Victoria dönemi İngilteresinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlatan roman, toplumda yaşanan dini baskıyı, sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtır. Kadın özgürlüğü ve haklarına sahip çıkan ilk romanlardan biri olarak kabul edilen eser romantizm akımının en önemli örneklerindendir.

2. Savaş ve Barış - Lev Tolstoy

2. Savaş ve Barış - Lev Tolstoy

Rus aristokrasisinin Fransa Savaşları sırasındaki yaşamını derinlemesine ele alan bu eser, tarihi ve kişisel dramı ustalıkla harmanlar. Tolstoy eser hakkında bir romandan daha çok savaş günlükleri olduğunu dile getirir.

3. Büyük Umutlar - Charles Dickens

3. Büyük Umutlar - Charles Dickens

Toplumun alt tabakasından bir gencin zenginlik ve aşk peşindeki umut dolu yolculuğunu konu alan bu roman, sınıf çatışmasının keskin çizgilerini gözler önüne serer.

4. Kırmızı ve Siyah - Stendhal

4. Kırmızı ve Siyah - Stendhal

Fransız İhtilali'nden sonra genç ve umutları olan bir adamın yükselme mücadelesini anlatan bu roman 19. yüzyıl Fransız toplumunun iki yüzlülüğünü eleştirir.

5. Madame Bovary - Gustave Flaubert

5. Madame Bovary - Gustave Flaubert

Bulunduğu sınıfın sıkıcı ve boğucu dünyasından kaçıp kurtulmaya çalışan bir kadının gerçeküstü beklentileriyle gerçekler arasındaki çatışmayı işler.

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6. Moby Dick - Herman Melville

6. Moby Dick - Herman Melville

İntikamı, endişeyi, macerayı anlatan epik bir okyanus hikayesi...

7. Gurur ve Önyargı - Jane Austen

7. Gurur ve Önyargı - Jane Austen

Muhteşem diyalogları ve unutulmaz karakteriyle 19. yüzyıl İngiltere'sinde aşkın ve toplumun dinamiklerini inceler.

8. Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo

8. Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo

Paris'in kaotik atmosferinde geçen bu roman; dışlanmışların, aşkın ve fedakarlığın hikayesini anlatıyor.

9. Don Kişot - Miguel de Cervantes

9. Don Kişot - Miguel de Cervantes

İdealizmin, hayallerin, sanrıların gerçeklerle karıştığı bu roman belki de edebiyat dünyasının hem en komik hem de en trajik hikayesini anlatıyor.

10. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde

10. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde

Keyfin, neşenin, gençliğin ve güzelliğin peşinde bir adamın ahlaki çöküşünü anlatan bu roman, toplumun yüzeyselliğini eleştiriyor.

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