Kıskananlar Çatlayacak! Evinizi Güzelleştirecek 12 Tüyo

O yüzden aydınlatmanın gücünü hafife almayın! Mesela loş bir ışık ortamı daha romantik ve sakin yaparken, parlak bir ışık daha enerjik ve ferah hissettirebilir. Seçim tamamen size kalmış, ama ufak ışık oyunlarıyla bile evinizi olduğundan çok daha şık ve sıcak gösterebilirsiniz. Dekoratif lambalar, sarkıt avizeler ya da hatta küçük mumlarla bile oturma odanıza modern bir hava katabilirsiniz. Yatak odasında daha yumuşak ve dinlendirici bir ışık tercih edin, oturma odasında ise biraz daha canlı ve enerjik bir aydınlatma kullanın. Bu şekilde her odaya kendi karakterini verebilirsiniz.