Kişilik Testi: Ne Kadar Ilımlısın?
Hayat karşımıza her an yeni bir tartışma, kriz ya da zıt fikir çıkarabiliyor. Peki sen bu anlarda nasıl davranıyorsun? Her şeyi dengeyle mi karşılarsın, yoksa ani çıkışlarınla mı tanınırsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sana bağırdığında ilk tepkin ne olur?
4. Toplu bir kararda senin fikrin kabul edilmezse ne yaparsın?
5. Biriyle uzun süredir küs olduğunda barışmak için ilk adımı atar mısın?
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6. Sinirlendiğinde ne yaparsın?
7. Eleştiriye nasıl yaklaşırsın?
8. İş yerinde biriyle fikir ayrılığı yaşadığında ne yaparsın?
9. Sosyal medyada tartışmalı bir konuda biri sana karşı çıkarsa ne yaparsın?
10. Bir arkadaşın seni kırdığında ne yaparsın?
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Sen %100 ılımlısın!
Sen %80 ılımlısın!
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