Kişiliğine Göre En Büyük Fobini Tahmin Ediyoruz!

Senin fobin yükseklikler! Yalnızca binaların tepeleri değil, hayatında çok yükselmek, çok risk almak da sana endişe veriyor olabilir. Bu korku, bazen 'ya düşersem?' düşüncesinden, bazen de kontrol edemediğin alanlara karşı duyduğun güvensizlikten besleniyor. Sen temkinli, planlı ve ayakları yere basan bir insansın. Hayal kurmaktan çekinmesen de, onu gerçeğe dönüştürürken güvenliğini önceliyorsun. Yükseklik sana başarının da, kaybın da ne kadar ince bir çizgide olduğunu hatırlatıyor. Her zaman tetikte olmak, sana göre düşmekten daha iyidir. Ancak bu korku aynı zamanda seni sınırlıyor olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak bazen seni yorar. Risk almak, kontrolü bırakmak ve biraz cesaretle o yüksekliklerde de durabileceğini kendine kanıtlayabilirsin. Çünkü senin düşüşün bile seni yeniden inşa edecek kadar güçlü.