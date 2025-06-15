Kişiliğine Göre En Büyük Fobini Tahmin Ediyoruz!
Hepimizin içinde farkında olmadığımız bazı korkular gizlidir. Bazıları çok yüksekteyken bile rahattır, bazıları ise küçücük bir örümcek gördüğünde panik atak geçirir. Fobiler yalnızca yaşanmış travmalardan değil, aynı zamanda kişiliğimizin derinliklerinden de köklenir.
Hazırsan, içine gömdüğün korkularla yüzleşme zamanı geldi!
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1. Kendini en güvende hissettiğin yer neresi?
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2. Rüyanda en çok ne görüyorsun?
3. Bir ormanda yalnız kaldın. Ne yaparsın?
4. Hiç açıklayamadığın bir korkun oldu mu?
5. Aşağıdaki imgelerden hangisi seni rahatsız eder?
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6. Kalabalık ortamlarda nasıl hissedersin?
7. Bir günlüğüne görünmez olsan ne yapardın?
8. Kontrolü kaybetmek senin için...
9. Kapkaranlık bir mağaraya tek başına girmeyi hayal et:
10. En çok neyi kaybetmekten korkarsın?
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Karanlıktan Korkuyorsun
Yükseklik Korkusu
Kapalı Alan Korkusu
Kontrol Kaybı
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