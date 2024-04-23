Kırmızı Halı Muhabirleri Uygunsuz, Kaba ve Sinir Bozucu Sorular Sorunca Cevabı Yapıştıran 11 Ünlü İsim
Kırmızı Halı Muhabirleri Uygunsuz, Kaba ve Sinir Bozucu Sorular Sorunca Cevabı Yapıştıran 11 Ünlü İsim
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Ünlüler için kırmızı halı, göz alıcı da olsa bir iş etkinliği ve kendilerini göstermek için bir fırsat hepimizin bildiği gibi. Kırmızı halı röportajları yapmak da bu işin bir parçası, ancak bazen işler rahatsız edici bir hal alabiliyor. Kaba ya da uygunsuz bir soru soran bir muhabiri azarlamış ya da çekip gitmiş ünlülerin kırmızı halı muhabirlerini susturduğu ya da kovduğu 14 ana buyrun birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. 2015 Grammy ödül töreninde Taylor Swift, ödül töreninden sonra eve "bir sürü erkekle" gideceğini söyleyen bir muhabiri tersledi. "Arkadaşlarımla takılacağım ve sonra eve kedilerimin yanına gideceğim" dedi.
2. 2024 Olivier Ödülleri'nde bir hayran videosu Hannah Waddingham'ın bir fotoğrafçının kaba yorumlarına verdiği yanıtı yakaladı. Paparazzinin sözleri tam olarak net değil ama Hannah şöyle yanıt veriyor: "Aman Tanrım, bunu bir erkeğe asla söylemezsin... Hıyarlık etme. Yoksa yoluma devam ederim. 'Onlara bacaklarını göster' deme. Hayır."
3. 2024 Altın Küre'de bir Access Hollywood röportajcısı Ayo Edebiri'ye The Bear'daki rol arkadaşı Jeremy Allen White'ın viral Calvin Klein fotoğraf çekimine tepkisini sordu. Ayo oldukça profesyonel bir şekilde bu soruyu cevapsız bıraktı.
Ayo: Onun adına mutluyum. İşte benim adamım. İnsanların onun benim iş arkadaşım olduğunu anlamasını istiyorum.
4. The Mandalorian 3. Sezon galasında bir Access Hollywood muhabiri Pedro Pascal'dan önceden izin almadan kamera karşısında uygunsuz tweetleri okumasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O da kibarca yüksek sesle okumayı reddetti.
5. Creed III galasının kırmızı halısında Michael B. Jordan eski sınıf arkadaşı ve şu anki The Morning Hustle muhabiri Lore'l'e seslendi. Görünüşe göre Lore'l, Dominique da Diva'nın kendisine "hoş, bayat bir adam" dediği sırada onun ve yardımcı sunucularının The Undressing Room'da yaptığı yorumlara atıfta bulundu.
Lore'l yanıt olarak çocukken onunla dalga geçtiklerini anlattı. "Onunla her zaman dalga geçerdik çünkü adı Michael Jordan'dı. Oradan başlayalım ve o Michael Jordan değildi."
6. Variety'nin 2017 Women in Power etkinliğinde bir röportajcının, çocuk cinsel istismarı materyallerine karşı yaptığı çalışmalardan dolayı onur konuğu olarak orada bulunan Blake Lively'ye ne giydiğini sorduğu bildirildi (USA Today'e göre). Blake'in şu yanıtı verdiği bildirildi: "Gerçekten mi? Bu etkinlikte bana kıyafetimi mi soruyorsunuz? Cidden... Bir erkeğe bunu sorar mısınız?"
7. 1999 Oscar töreninde Mariah Carey, Joan Rivers'ın kilosuyla ilgili sorularını geçiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. Elle'in 2022 Women in Hollywood etkinliğinden silinen bir TikTok'ta, bir kırmızı halı röportajcısının Anne Hathaway'e Anna Wintour ile The Devil Wears Prada'yı konuşup konuşmadığını sorduğu bildirildi. Oyuncu onayladıktan sonra muhabir "Peki ne paylaştı?" diye sordu. Anne, "Neden size söyleyeyim ki?" diye cevap verdi.
9. İspanyol radyo ödül programı Premios Los 40 Principales sırasında bir muhabir One Direction'a cinsel yaşamları hakkında çok açık bir soru sordu.
10. Ve son olarak, 2014 MTV Film Ödülleri'nden rezil ve viral bir anda, The Pete Holmes Show muhabiri Jamie Lee, Shailene Woodley'nin aç olması gerektiği konusunda garip bir şekilde ısrar etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın