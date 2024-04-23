Kırmızı Halı Muhabirleri Uygunsuz, Kaba ve Sinir Bozucu Sorular Sorunca Cevabı Yapıştıran 11 Ünlü İsim

Ünlüler için kırmızı halı, göz alıcı da olsa bir iş etkinliği ve kendilerini göstermek için bir fırsat hepimizin bildiği gibi. Kırmızı halı röportajları yapmak da bu işin bir parçası, ancak bazen işler rahatsız edici bir hal alabiliyor. Kaba ya da uygunsuz bir soru soran bir muhabiri azarlamış ya da çekip gitmiş ünlülerin kırmızı halı muhabirlerini susturduğu ya da kovduğu 14 ana buyrun birlikte bakalım 👇