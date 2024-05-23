Kırmızı Bültenle Aranan 2 Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı

Yerlikaya paylaşımında şu mesajları verdi:

'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.'