Kırmızı Bültenle Aranan 2 Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve kara para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri'nin operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, 'Uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.' dedi.
'Suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız'
Yerlikaya paylaşımında şu mesajları verdi:
'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.'
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