Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Dolgu Yaptırmayı Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Dolgu maddeleri, sadece kırışıklıkları gidermek için değil, aynı zamanda yanak, dudak gibi bölgelere hacim kazandırmak için de tercih edilir. Doktorunuza danışarak nasıl ve ne kadar ölçüde dolgu yaptırmanız gerektiğini öğrenerek ona göre işlem yaptırabilirsiniz.