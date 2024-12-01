Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Dolgu Yaptırmayı Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Dolgu Yaptırmayı Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Dolgu yaptırmayı düşünenler buraya çünkü bu içerik tam olarak sizin için hazırlandı. Dolgu yaptırmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. E hazırsanız nelermiş öğrenelim!
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1. Dolgu çeşitleri vardır.
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2. Sonuçlar kalıcı değildir.
3. Anında etkiyi görürsünüz ama sonuçları zamanla oturur.
4. Dolgu vücut tarafından emilir.
5. Minimal yan etkiler görülebilir.
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6. Dolgu işlemini istediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz.
7. Küçük dokunuşlar yeterlidir.
8. Kırışıklıkları gidermek ve hacim kazandırmak için de tercih edilir.
9. Sigara içmek dolgunun etkisini azaltabilir.
10. Alerjik reaksiyon riski bulunur.
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