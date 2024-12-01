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Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Dolgu Yaptırmayı Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Dolgu Yaptırmayı Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 18:01

Dolgu yaptırmayı düşünenler buraya çünkü bu içerik tam olarak sizin için hazırlandı. Dolgu yaptırmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. E hazırsanız nelermiş öğrenelim!

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1. Dolgu çeşitleri vardır.

Öncelikle şunu söyleyelim, dolgu malzemesi bir tane değildir. Hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polilaktik asit gibi çeşitli dolgu maddeleri bulunur. Hangi maddenin size uygun olduğunu doktorunuzla görüşerek belirlemek oldukça önemlidir.

2. Sonuçlar kalıcı değildir.

Geçici dolgu maddeleri genellikle 6-18 ay arasında kalıcılık sağlar. Bu süre dolunca işlemi tekrarlamanız gerekebilir. Tabii ki süre seçtiğiniz dolgu malzemesine ve farklı tüketim alışkanlıklarınıza göre değişebilir.

3. Anında etkiyi görürsünüz ama sonuçları zamanla oturur.

Dolgu sonrası bazı bölgeler anında dolgunlaşır, ancak şişlik ve oturması zaman alabilir. Nihai sonuçlar için birkaç hafta beklemeniz gerekir. Bu yüzden dolgu yaptırdıktan sonraki 1 hafta içinde dudaklarınızın şekli kalıcı olmayacaktır. Ödem ve şişliği attıkça normal haline dönecektir.

4. Dolgu vücut tarafından emilir.

Hyaluronik asit dolgular vücut tarafından yavaşça emilir ve zaman içerisinde de kaybolur. Bu nedenle dolgular kalıcı bir değişiklik yaratmaz, belirli süre zarfında dudaklarınızın daha dolgun durmasını sağlar.

5. Minimal yan etkiler görülebilir.

Dolgu sonrası şişlik, morluk, hafif ağrı veya hassasiyet gibi yan etkiler görülebilir. Bu etkiler genellikle birkaç gün içinde geçer. Geçmemesi durumunda muhakkak doktorunuza danışın.

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6. Dolgu işlemini istediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz.

Geçici dolguların etkisi geçtiğinde, işlemi tekrarlayabilirsiniz ama sürekli yaptırmak, cildinizin zamanla esnekliğini kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden doktorunuza danışarak yaptırmanızda fayda vardır.

7. Küçük dokunuşlar yeterlidir.

Fazla dolgu, doğal olmayan bir görünüm yaratabilir. İlk başta küçük dozlarla başlamak daha doğal bir sonuç elde etmenize yardımcı olur. Doktorunuza danışarak ihtiyacınız olan ölçüyü de öğrenebilirsiniz.

8. Kırışıklıkları gidermek ve hacim kazandırmak için de tercih edilir.

Dolgu maddeleri, sadece kırışıklıkları gidermek için değil, aynı zamanda yanak, dudak gibi bölgelere hacim kazandırmak için de tercih edilir. Doktorunuza danışarak nasıl ve ne kadar ölçüde dolgu yaptırmanız gerektiğini öğrenerek ona göre işlem yaptırabilirsiniz.

9. Sigara içmek dolgunun etkisini azaltabilir.

Sigara içmek, dolgu maddesinin daha çabuk emilmesine ve etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Hem dolgunun kalıcılığını artırmak hem de sağlığınız için sigaradan uzak durmakta fayda var.

10. Alerjik reaksiyon riski bulunur.

Nadir durumlarda, bazı dolgu maddelerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Özellikle sentetik dolgular daha fazla alerjik reaksiyona yol açabilir. Bu yüzden doktor kontrolünde yaptırmanızda ve bir şeye alerjiniz varsa öncesinde belirtmenizde fayda vardır.

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Begüm
Begüm
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