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Kiralık Aşk Konusu Nedir? Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kiralık Aşk Konusu Nedir? Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kiralık Aşk yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 23:36

Elçin Sangu ve Barış Arduç ikilisini ilk defa partner olarak izlediğimiz Kiralık Aşk yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Kiralık Aşk konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Kiralık Aşk konusu ne? Kiralık Aşk oyuncuları kim?

Gelin Kiralık Aşk dizisine dair tüm detayları görelim...

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Kiralık Aşk Dizisi Konusu

Kiralık Aşk Dizisi Konusu

Kiralık Aşk dizisi, ailesine destek olmak için garsonluk yapan Defne'nin, abisinin borçlarını ödemek amacıyla zengin iş adamı Ömer’i kendine âşık edip onunla evlenmesi karşılığında para teklif edilmesiyle başlayan hikâyesini anlatır. Defne, bu teklifi kabul ederek Ömer’in asistanı olur. Zamanla planladığı duygular yerini gerçeğe bırakır ve işler karmaşık bir hal alır. Dizi, bu süreçte yaşanan olaylar ve gelişen ilişkiler etrafında ilerler.

Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları

Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları

  • Elçin Sangu – Defne Topal

  • Barış Arduç – Ömer İplikçi

  • Salih Bademci – Sinan Karakaya

  • Onur Büyüktopçu – Koray Sargın

  • Müjde Uzman – Seda Berensel

  • Seçkin Özdemir – Pamir Marden

  • Sinem Öztürk – Yasemin Kayalar

  • Nergis Kumbasar – Neriman İplikçi

  • Levent Ülgen – Necmi İplikçi

  • Ferdi Merter – Hulusi İplikçi

  • Melisa Şenolsun – Sude İplikçi

  • Kerem Fırtına – İsmail

  • Sanem Yeles – Nihan Topal

  • Osman Akça – Serdar Topal

  • Melisa Giz Cengiz – Esra Topal

  • Hikmet Körmükçü – Türkan Topal

  • Ayberk Atilla – Sadri Usta

  • Devrim Yalçın – Deniz Tranba

  • Elifcan Ongurlar – Fikret Gallo

  • Leyla Lydia Tuğutlu – İz

Kiralık Aşk Bölümler ve Sezonlar

Kiralık Aşk Bölümler ve Sezonlar

Kiralık Aşk, iki sezon ve toplam 69 bölümden oluşan bir romantik komedi dizisidir. Yayın hayatına 19 Haziran 2015’te başlamış, 20 Ocak 2017’de final yapmıştır. İlk sezon 52 bölüm sürmüş, ikinci sezon ise 17 bölümle tamamlanmıştır.

Kiralık Aşk Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kiralık Aşk Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kiralık Aşk, 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve büyük ilgi gören bir romantik komedi dizisidir. Kiralık Aşk'ın tüm bölümleri Star TV resmi sitesi ve YouTube üzerinden izlenebilir.

Kiralık Aşk İzlenme Oranları ve Reytingler

Kiralık Aşk İzlenme Oranları ve Reytingler

Kiralık Aşk, yayınlandığı dönemde reytinglerde önemli başarılar elde etmiştir. Yayınlandığı dönemde Total grubunda %8,62 reyting ve %32,39 izlenme payı elde etmiştir.

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Kiralık Aşk Eleştiri ve Ödüller

Kiralık Aşk Eleştiri ve Ödüller

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri (2016):

  • - En İyi Komedi Dizisi: Kiralık Aşk

  • - En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Elçin Sangu

  • - En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Barış Arduç

  • MediaMixx TV Festivali (2017):

  • - En İyi Komedi Dizisi: Kiralık Aşk, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen festivalde 'Golden Umbrella Televizyon Ödülleri' kapsamında bu ödüle layık görülmüştür.

  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1. Medya Ödülleri:

  • - En İyi Dizi

  • - En İyi Kadın Oyuncu: Elçin Sangu

  • - En İyi Jenerik Müziği: Aydilge – 'Kiralık Aşk' 

  • Aydilge – 'Sen Misin İlacım':

  • - Dizinin müziklerinden biri olan 'Sen Misin İlacım', çeşitli platformlarda 14 kez 'Yılın En İyi Dizi Müziği' ödülünü kazanmıştır.

Kiralık Aşk Benzeri Diziler

Kiralık Aşk Benzeri Diziler

  • Aşk Laftan Anlamaz

  • Erkenci Kuş

  • Dolunay

  • İlişki Durumu: Karışık

  • No:309

  • Afili Aşk

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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