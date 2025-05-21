Kiralık Aşk Konusu Nedir? Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Elçin Sangu ve Barış Arduç ikilisini ilk defa partner olarak izlediğimiz Kiralık Aşk yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Kiralık Aşk konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Kiralık Aşk konusu ne? Kiralık Aşk oyuncuları kim?
Gelin Kiralık Aşk dizisine dair tüm detayları görelim...
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Kiralık Aşk Dizisi Konusu
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Kiralık Aşk Dizisi Oyuncuları
Kiralık Aşk Bölümler ve Sezonlar
Kiralık Aşk Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Kiralık Aşk İzlenme Oranları ve Reytingler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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