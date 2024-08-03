Kiracılarıyla Anlaşmazlık Yaşayan Orhan Gencebay ve Oğlu Gökhan Gencebay Evleri İçin Hukuki Süreç Başlattı
Kiracılarıyla Anlaşmazlık Yaşayan Orhan Gencebay ve Oğlu Gökhan Gencebay Evleri İçin Hukuki Süreç Başlattı
Kaynak: https://halktv.com.tr/yasam/orhan-gen...
Orhan Gencebay'ın oğlu Göhan Gencebay evini boşaltmayı reddeden kiracısıyla mahkemelik oldu. Tahliye talebini reddeden kiracıyı mahkeme haksız buldu.
KAYNAK: Halk TV
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Şu sıralar birçok isim hem kira miktarlarından hem de kiracılardan şikayet ediyor ve bu gibi konularla konuşuluyor. Türk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay da kiracısıyla yaşadığı problemle gündeme geldi.
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Orhan Gencebay oğlu Gökhan Gencebay'a 2023 senesinde düğününden sonra hediye ettiği villa yüzünden mahkemelik oldu.
2018 senesinden beri bir işletmeci tarafından kiralanan villanın Gencebay tarafından boşaltılması istendi, fakat kiracıdan bir yanıt alamayan isim soluğu mahkemede aldı.
Mahkemeye sunduğu dilekçede Beşiktaş'ta 30 bin TL kiraya oturduğunu ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Gökhan Gencebay 6 ay içinde tahliye istedi, mahkeme Gencebay'ın gerekçesini haklı buldu.
Orhan Gencebay, mahkemeye sunduğu dilekçede, Sarıyer'de iki adet villa satın aldığını ve bunları oğlu Gökhan ile torunu Efe’ye armağan ettiğini açıkladı. Ailesinin huzurunun her şeyden önde geldiğini vurgulayan Gencebay, oğlunun yaşadığı mağduriyet yüzünden üzdüğünü belirtti.
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