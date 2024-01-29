Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu

Kiracı L.M. ise ev sahibinin iddialarını reddederek her ay düzenli olarak kira bedelini tam olarak ödediğini belirtti. Ancak, banka tarafından yapılan havale işlemi sırasında 31,50 TL olan işlem ücretinin kendisinden kesildiğini ifade etti. Kiracı, bu ücretin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu vurgulasa da karar değişmedi.

Mobil ve internet şube kanalları ile yapılan transferlerde genellikle para transferine konu ücret eksiksiz olarak hesaba aktarılıyor ve kesinti bedeli ilave olarak alınıyor olsa da, ATM'den yapılan transfer işlemlerinde söz konusu para ATM tarafından alınıyor ve işlem kesinti ücreti mevcut paradan kesiliyor.