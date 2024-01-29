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Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu

Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 21:55

Yargıtay, kira ödemelerini banka transferi yoluyla gerçekleştiren kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İki ayrı dava sürecini değerlendiren mahkeme, kiracının banka transferi sırasında yaptığı hatayı temel alarak evin tahliyesine karar verdi.

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2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren bir düzenleme, ev sahiplerine, enflasyon oranı ne olursa olsun, bir yıl içinde kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi tanıdı.

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren bir düzenleme, ev sahiplerine, enflasyon oranı ne olursa olsun, bir yıl içinde kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi tanıdı.

Ancak, konut fiyatlarının hızla yükselmesi ve kira bedellerinin rekor seviyelere çıkması, ev sahiplerini yüzde 25'lik zam sınırını aşma konusunda arayış içine soktu. Bu noktada, Yargıtay'ın son kararı, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde önemli bir referans olacak nitelikte.

Yasal düzenlemeye göre, kiracılar, sözleşmeye konu olan aylık kira bedelini eksiksiz bir şekilde ev sahibine ödemekle yükümlü.

Yasal düzenlemeye göre, kiracılar, sözleşmeye konu olan aylık kira bedelini eksiksiz bir şekilde ev sahibine ödemekle yükümlü.

Bu ödeme sürecinde yaşanacak bir günlük gecikme veya bir liralık eksik ödeme de ev sahibi için haklı bir tahliye gerekçesi olarak değerlendirilmekte.

Tam da bu konuya dair dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı.

Tam da bu konuya dair dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, L.M. adlı kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına ödedi. Ancak, yaklaşık 4 ayın geçmesinin ardından ev sahibi, kiracının kira ödemelerinde eksik olduğunu iddia ederek icra takibi başlattı. Kiracı L.M. ise ev sahibinin başlattığı icra takibine itirazda bulundu. Ev sahibi, mahkemeye başvurdu ve takibin durdurulmasına karşı çıkarak, kiracısının dört ay boyunca eksik ödeme yaptığını savundu. Ev sahibi, kira bedelinin tam olarak ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, itirazın dikkate alınmaması ve icra takibinin devam etmesi gerektiğini talep etti. Ayrıca, ev sahibi sözleşmenin feshedilmesini ve kiracının tahliye edilmesini mahkemeden talep etti.

Mahkeme ev sahibini haklı buldu.

Mahkeme ev sahibini haklı buldu.

Kiracı L.M. ise ev sahibinin iddialarını reddederek her ay düzenli olarak kira bedelini tam olarak ödediğini belirtti. Ancak, banka tarafından yapılan havale işlemi sırasında 31,50 TL olan işlem ücretinin kendisinden kesildiğini ifade etti. Kiracı, bu ücretin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu vurgulasa da karar değişmedi. 

Mobil ve internet şube kanalları ile yapılan transferlerde genellikle para transferine konu ücret eksiksiz olarak hesaba aktarılıyor ve kesinti bedeli ilave olarak alınıyor olsa da, ATM'den yapılan transfer işlemlerinde söz konusu para ATM tarafından alınıyor ve işlem kesinti ücreti mevcut paradan kesiliyor.

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