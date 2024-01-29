Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu
Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu
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2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren bir düzenleme, ev sahiplerine, enflasyon oranı ne olursa olsun, bir yıl içinde kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi tanıdı.
Yasal düzenlemeye göre, kiracılar, sözleşmeye konu olan aylık kira bedelini eksiksiz bir şekilde ev sahibine ödemekle yükümlü.
Tam da bu konuya dair dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı.
Mahkeme ev sahibini haklı buldu.
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