Kimyanın Şifrelerini Çözmek: Zorluklar ve Stratejiler

Kimya, adeta görünmez iplerle birbirine bağlı atomların, moleküllerin ve reaksiyonların gizemli dünyasıdır. Ancak, bazı öğrenciler için bu dünya anlaşılması güç bir bilmeceye dönüşebilir. Kimyasal dengeyi, organik kimya mekanizmalarını veya termodinamiği anlamaya çalışırken bir noktada herkes kendini kaybolmuş hissedebilir. Formüller birbirine karışır, kavramlar uçsuz bucaksız bir bilgi okyanusuna dönüşür.

Peki, sorun gerçekten kimyanın kendisi mi, yoksa ona nasıl yaklaştığımız mı?

Öğrenme süreci üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilerin kimya gibi soyut ve çok katmanlı konularda başarılı olabilmesi için modelleme, görselleştirme ve uygulamalı öğrenme yöntemlerinin kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Oksijen Yayınlarında kimya için pedagojik bir öğrenme yaklaşımı çalışıyoruz. Oksijen Yayınları Tyt Kimya Soru Bankası kitabında kimyada MEB müfredatı ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavları rehber alarak bir analiz-kimya konusuna kayan bir yaklaşım var. Bu kitap, öğrenme testleri yaparak alt kazanımlardan oluşan, daha çok öğrenmeye kavramaya yönelik testler sunuyor. Zorluk seviyesi için kolay orta diyebiliriz. Bu kitapta bir de “sınavda kesin çıkar” soruları var. Bu testler alt kazanımların sonunda, üniteyi tekrar etmek ve seviyeyi yükseltmek için yazılmış bir nevi ünite ölçme testi var. burada tyt ‘de kullanılan güncel soru formlarını kullanmaya özen gösteren bir yaklaşım var. ayrıca “ikiz sorular”dan söz etmeliyiz. Bu test, son birkaç yılda çıkmış soruların benzerinden oluşmakta. İki sütunlu testin solunda çıkmış soru, sağında onun benzeri. Bu çok etkileyici bir konu. Bunu kitap iki amaç için oluşturmuş. Birincisi, öğrenciler daha fazla benzer soru çözsün. İkincisi ise kitabın yazarının “ben en az ÖSYM kadar kaliteli soru yazabilirim”i göstermek.

Durum böyleyken, Dr. Oksijen olarak bir konunun altını çizelim önce. Oksijen Yayıncılık tarafından hazırlanan sözünü ettiğimiz bir rehberde, kimyada zor konulara nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. Kimyasal denge nasıl daha iyi kavranır? Organik kimya mekanizmalarında hata yapmamak için hangi teknikler kullanılabilir? Ve en önemlisi, tüm bu zorlukları aşmak için nasıl bir öğrenme stratejisi geliştirebiliriz?

Model-Tabanlı Öğrenme Ortamının Kimya Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını ve Bilimsel Modellerin Doğasını Anlamaları Üzerine Etkisi' başlıklı araştırmaya göre, model-tabanlı öğretim teknikleri, öğrencilerin kavramları yalnızca ezberlemesini değil, derinlemesine anlamalarını sağlıyor (1). Kimya, onu anlamayı bilenler için büyüleyici bir keşif alanıdır. Şimdi, bu keşif yolculuğuna birlikte çıkalım.