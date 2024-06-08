Kimliği Belli Oldu: Cansız Bedeni Ağırlık Bağlanıp Denize Atılmıştı
Kimliği Belli Oldu: Cansız Bedeni Ağırlık Bağlanıp Denize Atılmıştı
İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde bulduğu kadın cesedinin kimliği belli oldu. Ailesi tarafından 4 gündür kayıp olarak aranan Sedef Güler için sosyal medyada kayıp ilanı yayınlanmış.
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İstanbul Büyükçekmece’de dün denizde halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize bırakılmış bir ceset balıkçılar tarafından bulunmuştu.
Denizde bulunan kadın cesediyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
İstanbul’da öğrenci olan Sedef Güler’i, teyze dövesinden teşhis etti.
Güler’in ailesinin cesedin bulunmasından 12 saat önce karakola başvurarak kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.
Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Polis soruşturmasına göre F.B.'nin cinayeti gerçekleştirdiği, diğer şüphelilerin cesedin denize taşınmasına ve denize atılmasına yardımcı oldukları değerlendiriliyor.
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