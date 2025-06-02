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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 16:51

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, romantik komedi alanında dikkat çeken bir yapım oldu. Dünya çapında ilgiyle izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu da 2025 yılının Mayıs ayında yayımlandı. Dizinin iki sezonunu bitirenler ise yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 

Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Merak edilen soruları, Netflix yanıtladı!

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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı?

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı?

Kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği Kimler Geldi Kimler Geçti büyük bir ilgiyle takip edildi. İkinci sezonu 15 Mayıs'ta yayımlanan dizinin yeni sezonu ise büyük bir merakla bekleniyor. İki sezonu da bitiren izleyenler, dizinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Netflix'in açıklamasına göre Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon olacak. Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon onayını da aldı, dizinin yeni bölümleri de gelecek!

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon onayı, Netflix tarafından duyuruldu. Kimler Geldi Kimler Geçti 3.sezon 2026'da yayınlanacak. 

Netflix, sevilen dizi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezon yayın tarihini, dizinin en sevilen karakteri 'Buddy' ile duyurdu. Buna göre dizinin yeni sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Fakat hangi ayda yayınlanacağı henüz belli değil.

Kimler Geldi Kimler Geçti Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Kimler Geldi Kimler Geçti Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin iki sezonu bulunuyor. Her sezonda ise 8 bölüm bulunuyor. Yani Kimler Geldi Kimler Geçti toplamda 16 bölümdür. 

Kimler Geldi Kimler Geçti Nereden İzlenir?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix üzerinden izlenebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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