Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, romantik komedi alanında dikkat çeken bir yapım oldu. Dünya çapında ilgiyle izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu da 2025 yılının Mayıs ayında yayımlandı. Dizinin iki sezonunu bitirenler ise yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Merak edilen soruları, Netflix yanıtladı!
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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı?
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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Kimler Geldi Kimler Geçti Kaç Sezon, Kaç Bölüm?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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