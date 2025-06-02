Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği Kimler Geldi Kimler Geçti büyük bir ilgiyle takip edildi. İkinci sezonu 15 Mayıs'ta yayımlanan dizinin yeni sezonu ise büyük bir merakla bekleniyor. İki sezonu da bitiren izleyenler, dizinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Netflix'in açıklamasına göre Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon olacak. Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon onayını da aldı, dizinin yeni bölümleri de gelecek!