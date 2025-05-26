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Gassal 3. Sezon Olacak mı? Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Gassal 3. Sezon Olacak mı? Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 23:14

Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu TRT Tabii dizisi Gassal, ikinci sezonuyla da beğenildi. Farklı konusu ve dikkat çekici tanıtımlarıyla gündem olan Gassal'ın ikinci sezonu 24 Mayıs'ta seyirciyle buluştu. Yeni sezonda farklı oyuncuların da kadrosuna dahil olduğu Gassal'ın üçüncü sezonu ise merak konusu oldu. Gassal izleyicileri, üçüncü sezonun gelipğ gelmeyeceğini merak ediyor.

Peki Gassal üçüncü sezon olacak mı?

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Gassal 3. Sezon Çıkacak mı?

Gassal 3. Sezon Çıkacak mı?

Gassal 3. sezon çıkacak. Gassal'ın yeni sezonunun müjdesini, dizinin senaristi verdi. İkinci sezonun da izleyiciyle buluşmasının ardından dizinin gala gecesi düzenlendi. Galada önemli açıklamalarda bulunan dizinin senaristi, Gassal'ın 3.sezonunun da geleceğini açıkladı. Senarist, 3. sezon için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. İkinci sezonu da 24 Mayıs'ta yayınlanan dizi, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kadroya yeni dahil olan isimler, dizinin gidişatını değiştirdi.

Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Gassal 3. sezon yayın tarihi henüz bilinmiyor. Dizinin senaristi, Gassal'ın 3. sezonunun hazırlıklarının başladığını açıkladı. Şimdilerde yeni sezonunun senaryo çalışmaları sürüyor. Bir süre sonra ise dizinin yeni sezon çekimleri başlayacak. Dolayısıyla Gassal 3. sezonun ne zaman çıkacağı henüz belli değil. 

İlerleyen süreçlerde Tabii'den ve dizinin yapım ekibinden duyuruların yapılması bekleniyor. Yapılan duyurular, burada yer alacaktır.

Gassal'ın Kaç Sezonu, Kaç Bölümü Var?

Gassal'ın Kaç Sezonu, Kaç Bölümü Var?

Gassal dizisi 2 sezondan oluşur. Her bir sezonda ise 10'ar bölüm vardır. Gassal dizinin 1. sezonu 10 bölüm, 2. sezonu da 10 bölümdür. Dolayısıyla Gassal toplamda 20 bölümden oluşur. 

Gassal'ın 3. sezonunun kaç bölüm olacağı ise henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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