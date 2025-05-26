Gassal 3. Sezon Olacak mı? Gassal 3. Sezon Ne Zaman?
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu TRT Tabii dizisi Gassal, ikinci sezonuyla da beğenildi. Farklı konusu ve dikkat çekici tanıtımlarıyla gündem olan Gassal'ın ikinci sezonu 24 Mayıs'ta seyirciyle buluştu. Yeni sezonda farklı oyuncuların da kadrosuna dahil olduğu Gassal'ın üçüncü sezonu ise merak konusu oldu. Gassal izleyicileri, üçüncü sezonun gelipğ gelmeyeceğini merak ediyor.
Peki Gassal üçüncü sezon olacak mı?
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Gassal 3. Sezon Çıkacak mı?
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Gassal 3. Sezon Ne Zaman?
Gassal'ın Kaç Sezonu, Kaç Bölümü Var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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