Gassal 3. Sezon Olacak mı? Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Gassal 3. sezon yayın tarihi henüz bilinmiyor. Dizinin senaristi, Gassal'ın 3. sezonunun hazırlıklarının başladığını açıkladı. Şimdilerde yeni sezonunun senaryo çalışmaları sürüyor. Bir süre sonra ise dizinin yeni sezon çekimleri başlayacak. Dolayısıyla Gassal 3. sezonun ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

İlerleyen süreçlerde Tabii'den ve dizinin yapım ekibinden duyuruların yapılması bekleniyor. Yapılan duyurular, burada yer alacaktır.