Kim Ne Kadar Aldı? Farklı Mesleklerin Son 10 Yıla Göre Ortalama Başlangıç Maaşları

2016’da yeni başlayan bir yazılımcı 2.500–4.000 TL kazanıyordu. O dönem asgari ücretle kıyaslandığında bu maaşlar yaklaşık 2–3 kat seviyesindeydi. Bugün ise junior maaşlar 45.000–55.000 TL bandında. Ancak güncel asgari ücrete oranla bu seviye yaklaşık 2–2,5 kat civarında. Yani avantaj hala var ama eskisine göre biraz daralmış durumda. Enflasyona göre bakıldığında ise 2016’daki maaşların bugünkü karşılığı yaklaşık 30.000–35.000 TL ediyor. Bu da yazılım maaşlarının sadece enflasyonla artmadığını gerçekten reel olarak yükseldiğini gösteriyor. Kısacası sektör büyüdü ama “uçtu” demek yerine hala en güçlü alanlardan biri demek daha doğru.