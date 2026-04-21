Kim Ne Kadar Aldı? Farklı Mesleklerin Son 10 Yıla Göre Ortalama Başlangıç Maaşları

etiket Kim Ne Kadar Aldı? Farklı Mesleklerin Son 10 Yıla Göre Ortalama Başlangıç Maaşları

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
21.04.2026 - 12:01

Son 10 yılda ilk maaşım neydi ya diye düşündüğün oldu mu? Ya da şimdi başlasam kaç alırdım diye düşünenler de vardır. Şimdi birlikte mesleklerin başlangıç maaşlarının yıllar içinde nasıl değiştiğine birlikte göz atacağız. Hem biraz nostalji yapacağız hem de günümüze hızlı bir reality check atacağız. Kemerleri bağla çünkü bazı meslekler vay be dedirtecek!

Yazılım geliştiriciler gerçekten çok mu kazanmaya başladı?

2016’da yeni başlayan bir yazılımcı 2.500–4.000 TL kazanıyordu. O dönem asgari ücretle kıyaslandığında bu maaşlar yaklaşık 2–3 kat seviyesindeydi. Bugün ise junior maaşlar 45.000–55.000 TL bandında. Ancak güncel asgari ücrete oranla bu seviye yaklaşık 2–2,5 kat civarında. Yani avantaj hala var ama eskisine göre biraz daralmış durumda. Enflasyona göre bakıldığında ise 2016’daki maaşların bugünkü karşılığı yaklaşık 30.000–35.000 TL ediyor. Bu da yazılım maaşlarının sadece enflasyonla artmadığını gerçekten reel olarak yükseldiğini gösteriyor. Kısacası sektör büyüdü ama “uçtu” demek yerine hala en güçlü alanlardan biri demek daha doğru.

Sağlık sektörü her zaman tüm mesleklerin gözdesiydi.

Yaklaşık 10 yıl önce göreve başlayan bir pratisyen hekim 3.000–4.000 TL civarında maaş alıyordu. Bu seviye, o dönemin asgari ücretinin ortalama 2–3 katına denk geliyordu. Bugün ise başlangıç maaşları 65.000–100.000 TL bandına çıkmış durumda. Asgari ücretle kıyaslandığında bu oran 3–4 kata kadar yükselmiş görünüyor. İşin en kritik kısmı ise enflasyon tarafı. 2016’daki maaş bugünün şartlarında yaklaşık 30.000–35.000 TL seviyesine denk geliyor. Bu da doktor maaşlarının sadece artmadığını, aynı zamanda gerçek anlamda değer kazandığını ortaya koyuyor.

Öğretmenlikte artışlar daha kontrollü ilerledi.

2016’da yeni atanan bir öğretmen 2.500–3.500 TL kazanıyordu. Bu da asgari ücrete göre yaklaşık 2–2,5 kat seviyesindeydi. Bugün ise başlangıç maaşı 60.000 TL seviyesine ulaşmış durumda. Asgari ücretle kıyaslandığında oran 2,5–3 kat bandına çıkmış olsa da, bu artış oldukça sınırlı bir iyileşmeye işaret ediyor. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında, geçmişteki maaşın bugünkü karşılığı yaklaşık 30.000 TL civarında. Bu da öğretmen maaşlarının reel olarak yükseldiğini gösterse de artışın beklenen kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Polis maaşları da kamu zamlarıyla birlikte güçlü bir yükseliş yakaladı.

Polis maaşlarında son 10 yılda dikkat çeken bir yükseliş var. 2016’da mesleğe yeni başlayan bir polis 2.000–3.000 TL civarında kazanırken, bu tutar o dönem asgari ücretin yaklaşık 1,5–2,5 katına denk geliyordu. Bugün geldiğimiz noktada maaşlar 70.000–80.000 TL bandına ulaşmış durumda ve asgari ücretle kıyaslandığında bu oran 3–3,5 kata kadar çıkıyor. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında ise geçmişteki maaşın bugünkü karşılığı yaklaşık 25.000–30.000 TL seviyesinde kalıyor. Bu tablo polis maaşlarının belirgin bir şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Mimar maaşları enflasyona yenik düştü.

Mimarlıkta tablo diğer mesleklere göre biraz daha farklı ilerliyor. 2016’da yeni mezun bir mimar 2.500–3.000 TL kazanırken bu rakam asgari ücretin yaklaşık 2–2,5 katına denk geliyordu. Bugün ise maaşlar 30.000–40.000 TL bandında kalıyor. Asgari ücrete oranla bakıldığında bu seviye 1,5–2 kat civarına gerilemiş durumda. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında geçmişteki maaşın bugünkü karşılığı zaten yaklaşık 30.000 TL seviyesinde. Yani görülen artışın büyük kısmı enflasyon kaynaklı reel anlamda güçlü bir yükselişten bahsetmek zor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri ise sektördeki yoğun rekabet ve mezun sayısının fazlalığı. Arzın yüksek olması maaşların diğer meslekler kadar hızlı yükselmesini zorlaştırıyor.

Mühendislik on yıl önce olduğu gibi hala güçlü!

2016’da yeni başlayan bir mühendis 3.000–4.500 TL kazanıyordu. Bu da asgari ücrete göre yaklaşık 2–3,5 kat seviyesindeydi. Bugün ise kamu mühendis maaşları 80.000–90.000 TL bandında. Güncel asgari ücrete oranla bu seviye yaklaşık 3,5–4 kat civarında. Yani genel olarak artış var denebilir. Enflasyona göre bakıldığında 2016’daki maaşın bugünkü karşılığı yaklaşık 35.000–40.000 TL civarında. Bu da maaşların günümüzle kıyaslandığında arttığını gösteriyor.

HR maaşları son 10 yılda artış gösterdi ancak diğer bazı meslekler kadar hızlı yükselmedi.

İnsan kaynakları tarafında artış daha çok dengeyi koruma şeklinde ilerlemiş görünüyor. 2016’da işe yeni başlayan bir İK çalışanı 2.500–3.000 TL kazanırken bu seviye asgari ücretin yaklaşık 2–2,5 katına denk geliyordu. Bugün maaşlar 40.000–50.000 TL bandına çıkmış olsa da asgari ücrete oranı hala benzer seviyelerde yani 2–2,5 kat civarında kalıyor. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında geçmişteki maaşın bugünkü karşılığı yaklaşık 30.000 TL civarında. Bu da artışın büyük ölçüde enflasyonla paralel ilerlediğini gösteriyor.

Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
