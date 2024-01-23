Kim Kardashian'ın Sansasyon Yaratan Paylaşımları Bitmiyor: Eleştirileri Umursamadan Yeni Koleksiyonunu Tanıttı
Kim Kardashian'ın Sansasyon Yaratan Paylaşımları Bitmiyor: Eleştirileri Umursamadan Yeni Koleksiyonunu Tanıttı
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/kim-k...
Kim Kardashian Sevgililer Günü'ne özel çıkarttığı gecelik ve iç çamaşırı koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle takipçilerine tanıttı. Yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi oturdu! Detaylar içeriğimizde👇
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Her söylediğiyle ve yaptığıyla magazin dünyasında ses getiren isimlerden biri olan Kim Kardashian paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor.
Yaptırdığı estetiklerden çıkarttığı markasına her konuda konuşulmayı seven ve ağızlara malzeme veren Kardashian bu sefer de iç çamaşırı reklamı yüzünden ilgi odağı oldu.
Kardashianların en zengin aile bireyi olan Kim, çıkarttığı marka sayesinde servetine servet katmıştı, şimdilerde daha önce de girişimde bulunduğu makyaj sektörü için ürünler çıkartıyor kendisi.
Daha öncesinde ünlü bir markayla yollarını çocuk pornografisi ile ilgili yasaları içeren reklamlarını "uygunsuz" ve "sanatsal açıdan yanlış" bulduğu için ayırdığını söylemişti.
Fakat sosyal medya fenomeni daha önce de birlikte çalıştığı markanın bu yılki elçisi olduğunu hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Markasının yeni çıkaracağı "Sevgililer Günü Koleksiyonu" için reklam yüzü olarak güzel şarkıcı Lana Del Rey'i seçmişti sosyal medya fenomeni.
Gelen eleştirleri umursamadan koleksiyon ürünlerini hikayesinde deneyerek paylaşan Kim Kardashian birçok kötü yorum aldı.
Yollarını ayırdığı marka ile iş birliği yapan isim eleştirilere maruz kalmasına rağmen bu yorumları tiye alarak çamaşır koleksiyonunu tanıttı.
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