Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 127 kilodan 74 kiloya 👇
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2. 108 kilodan 72 kiloya 👇
3. 179 kilodan 86 kiloya 👇
4. 216 kilodan 79 kiloya 👇
5. 99 kilodan 79 kiloya 👇
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6. 121 kilodan 78 kiloya 👇
7. 102 kilodan 61 kiloya 👇
8. 163 kilodan 99 kiloya 👇
9. 96 kilodan 62 kiloya 👇
10. 136 kilodan 92 kiloya 👇
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11. 82 kilodan 57 kiloya 👇
12. 142 kilodan 64 kiloya 👇
13. 131 kilodan 78 kiloya 👇
14. 113 kilodan 74 kiloya 👇
15. 73 kliodan 46 kiloya 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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