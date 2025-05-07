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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 12:08

İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 127 kilodan 74 kiloya 👇

1. 127 kilodan 74 kiloya 👇

'Her fotoğraf arasında yaklaşık bir buçuk yıl ve 70 kilo var ama bence harika bir karşılaştırmaydı. Her iki fotoğrafta da kendimi güzel hissettim.

Bir ebeveynin ölümüyle uğraşıyordum ve son birkaç haftadır biraz yoldan çıktım. Bunu hesap verebilirlik olarak paylaşıyorum, hedefe bu kadar yaklaştığımda pes edemem. Bana şans dileyin çocuklar!'

2. 108 kilodan 72 kiloya 👇

2. 108 kilodan 72 kiloya 👇

'11 ay sonra bu mayoyu tekrar denemeye karar verdim.'

3. 179 kilodan 86 kiloya 👇

3. 179 kilodan 86 kiloya 👇

'Kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.'

4. 216 kilodan 79 kiloya 👇

4. 216 kilodan 79 kiloya 👇

'2022'de gastrik bypass ameliyatı oldum ve haftada 3-5 gün kürek çektiğim ve/veya bisiklet sürdüğüm spor salonuna gidiyorum. Şimdiye kadarki kişisel rekorum bisiklette 34 dakikada 650 kalori. Yine de, bitirdiğimde yüzmüş gibi görünüyorum. Yaptığım tek diyet günlük 100 gr protein almaya çalışmak ve eğer yerim kalırsa, sevdiğimi yiyorum ama bypass nedeniyle beslenmeye odaklanmaya çalışıyorum.

Bu kadar kilo verebileceğimi hiç düşünmemiştim. 30'lu yaşlarımda öleceğimi düşünmüştüm.'

5. 99 kilodan 79 kiloya 👇

5. 99 kilodan 79 kiloya 👇

'Başarımımla gurur duyuyorum ama aynı zamanda daha gidecek çok yolum var. Kesinlikle 70 kg civarına inmeyi umuyorum.'

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6. 121 kilodan 78 kiloya 👇

6. 121 kilodan 78 kiloya 👇

7. 102 kilodan 61 kiloya 👇

7. 102 kilodan 61 kiloya 👇

'En yüksek kilomda bir fotoğrafım yok ama sağdaki fotoğrafta 102 kiloyum, şu anda 61 kiloyum. Şimdi deri sarkma ameliyatı için para biriktirmeye çalışıyorum!'

8. 163 kilodan 99 kiloya 👇

8. 163 kilodan 99 kiloya 👇

9. 96 kilodan 62 kiloya 👇

9. 96 kilodan 62 kiloya 👇

'Hedefime 17 kilo kadar var ama vücut yağ oranım yüzde 20'ye ulaşırsa o kiloda olduğum kiloyu kabul edeceğim.'

10. 136 kilodan 92 kiloya 👇

10. 136 kilodan 92 kiloya 👇
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11. 82 kilodan 57 kiloya 👇

11. 82 kilodan 57 kiloya 👇

'Hedef kilomdayım ve sağlıklı bir vücut kitle indeksiyle kendimi daha güçlü hissediyorum.'

12. 142 kilodan 64 kiloya 👇

12. 142 kilodan 64 kiloya 👇

'Geçtiğimiz 98 hafta duygu, ter ve gözyaşıyla dolu bir kasırgaydı.'

13. 131 kilodan 78 kiloya 👇

13. 131 kilodan 78 kiloya 👇

'Fotoğraflar arasında on yıl var ama kilo, vücut imajı ve özsaygı ile hayat boyu süren bir mücadele.'

14. 113 kilodan 74 kiloya 👇

14. 113 kilodan 74 kiloya 👇

'Bunu şimdiye kadar iki kez yaptım, vazgeçme.'

15. 73 kliodan 46 kiloya 👇

15. 73 kliodan 46 kiloya 👇

'6,5 ay. Hedefe ulaşıldı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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