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Kıdem Tazminatı Tavanı İle Yıllara Göre Kaç Gram Altın Alınıyor?

etiket Kıdem Tazminatı Tavanı İle Yıllara Göre Kaç Gram Altın Alınıyor?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 14:01

Kıdem tazminatı uzun yıllar verilen emeğin ‘vakti geldiğinde’ geri dönüşü gibi düşünülebilir. Ama bir de yıllar içinde bu ödemenin alım gücünü düşündüğümüzde işler değişiyor! Gelin geçmişten günümüze kıdem tazminatıyla kaç gram altın alındığına birlikte bakalım!'

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2025 yılında kıdem tazminatı tavanı nasıl değişti?

2025 yılının ilk yarısı için memurlara yapılan yüzde 11,54 zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da arttı. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle 41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 46.658 TL’ye yükseldi. Bu değişiklik tazminat hesaplamalarında önemli bir artışa yol açtı.

Kıdem tazminatının altın karşılığı 2002'den bugüne...

Kıdem tazminatının altın karşılığı 2002'den bugüne...

2002 yılında kıdem tazminatının altın karşılığı günümüze kıyasla oldukça yüksek bir seviyedeydi. 2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyordu. O dönemdeki ekonomik koşullar tazminatın altın cinsinden yüksek bir değer taşımasını sağlamıştı.

2008'de ekonomik kriz kıdem tazminatını olumsuz etkiledi.

2008'de ekonomik kriz kıdem tazminatını olumsuz etkiledi.

2008'deki ekonomik durgunluk kıdem tazminatının değerini önemli ölçüde düşürdü. 2008 yılında kıdem tazminatının altın karşılığı 104 gramdan 54 grama indi.

2015'te altın karşılığında kıdem tazminatı daha da azaldı.

2015 yılı kıdem tazminatındaki değer kaybının devam ettiği bir dönem oldu. 2015'te tazminat tavanı ile alınan altın miktarı 38 grama geriledi. Altın fiyatlarındaki artış ve ekonomik belirsizlikler bu düşüşü hızlandırdı.

2020'de kıdem tazminatındaki değer kaybı derinleşti.

2020'de kıdem tazminatının karşılığı sadece 15 gram altın oldu. Bu, ekonomik dalgalanmalara ve enflasyona bağlı olarak kıdem tazminatının alım gücünde ciddi bir azalma olduğunu gösterdi.

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2024 yılı, kıdem tazminatındaki değer kaybının devam ettiğini gösterdi.

2024 yılı, kıdem tazminatındaki değer kaybının devam ettiğini gösterdi.

2024 yılı itibarıyla kıdem tazminatının altın karşılığı bir kez daha düştü. Tazminatın karşılığı sadece 14 gram altın oldu. Bu düşüş ekonomik belirsizliklerin ve artan altın fiyatlarının etkisiyle daha da belirginleşti.

2025'de hafif bir yükseliş ama 2002'nin uzaklarında...

2025 yılı itibarıyla kıdem tazminatının altın karşılığı önceki yıllara göre hafif bir artış gösterdi. 2025'te kıdem tazminatının altın karşılığı 15.5 gram oldu. Ancak bu değer hala 2002 yılındaki 104 gramın çok gerisinde kalıyor.

Gelecekte kıdem tazminatının değeri düşmeye devam edebilir.

2025'ten sonraki süreçte kıdem tazminatının altın karşılığında düşüş yaşanması bekleniyor. Birkaç ay içinde tazminatın yaklaşık 12-13 gram altın değerine düşmesi bekleniyor.

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Çekme Makarna
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