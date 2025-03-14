Kıdem Tazminatı Tavanı İle Yıllara Göre Kaç Gram Altın Alınıyor?
Kıdem Tazminatı Tavanı İle Yıllara Göre Kaç Gram Altın Alınıyor?
Kıdem tazminatı uzun yıllar verilen emeğin ‘vakti geldiğinde’ geri dönüşü gibi düşünülebilir. Ama bir de yıllar içinde bu ödemenin alım gücünü düşündüğümüzde işler değişiyor! Gelin geçmişten günümüze kıdem tazminatıyla kaç gram altın alındığına birlikte bakalım!'
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2025 yılında kıdem tazminatı tavanı nasıl değişti?
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Kıdem tazminatının altın karşılığı 2002'den bugüne...
2008'de ekonomik kriz kıdem tazminatını olumsuz etkiledi.
2015'te altın karşılığında kıdem tazminatı daha da azaldı.
2020'de kıdem tazminatındaki değer kaybı derinleşti.
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2024 yılı, kıdem tazminatındaki değer kaybının devam ettiğini gösterdi.
2025'de hafif bir yükseliş ama 2002'nin uzaklarında...
Gelecekte kıdem tazminatının değeri düşmeye devam edebilir.
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