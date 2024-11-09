Kia Fiyat Listesi Kasım 2024: Kia Picanto, Stonic, Cerato, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, otomobil markaları fiyat güncellemesi yapmaya başladı. Yeni ayda birçok marka fiyat artışına gitti. 2024 yılının son aylarında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler ise araştırmalara başladı. Güney Kore markası Kia Kasım ayı fiyatları da merak konusu. Kia Kasım ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, Ceed, Cerato ve EV6 ne kadar oldu?

İşte, Kia Kasım 2024 fiyat listesi.