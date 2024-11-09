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Kia Fiyat Listesi Kasım 2024: Kia Picanto, Stonic, Cerato, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar

etiket Kia Fiyat Listesi Kasım 2024: Kia Picanto, Stonic, Cerato, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar

Kia
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 15:28

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, otomobil markaları fiyat güncellemesi yapmaya başladı. Yeni ayda birçok marka fiyat artışına gitti. 2024 yılının son aylarında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler ise araştırmalara başladı. Güney Kore markası Kia Kasım ayı fiyatları da merak konusu. Kia Kasım ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, Ceed, Cerato ve EV6 ne kadar oldu? 

İşte, Kia Kasım 2024 fiyat listesi.

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Kia fiyat listesi

Kia fiyat listesi

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda bulunan Picanto, Kasım ayında 1.030.500 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Kia Picanto fiyat listesi Kasım 2024

Kia Picanto fiyat listesi Kasım 2024

  • Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzin Feel 1.030.500 TL 

  • Yeni Picanto 1.2.L 79 PS AMT Benzin Cool 1.115.500 TL

Kia Stonic fiyat listesi Kasım 2024

Kia Stonic fiyat listesi Kasım 2024

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Cool Plus 1.319.500 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Business Plus 1.389.500 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Elegance 1.364.000 TL

Kia Cerato fiyat listesi Kasım 2024

Kia Cerato fiyat listesi Kasım 2024
  • Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance 1.385.000 TL

Kia Ceed fiyat listesi Kasım 2024

Kia Ceed fiyat listesi Kasım 2024

  • Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.500.500 TL

  • Ceed SW 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid Benzin Prestige Plus 1.730.500 TL

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Kia Sportage fiyat listesi Kasım 2024

Kia Sportage fiyat listesi Kasım 2024

  • Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool Plus 1.910.500 TL

  • Sportage 1.6L 160 PS 4X4 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Anniversary Edition Plus 2.530.500 TL

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