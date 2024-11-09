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Volvo Fiyat Listesi Kasım 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

etiket Volvo Fiyat Listesi Kasım 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 14:07

Kasım ayının gelmesiyle birçpo otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Kasım ayı güncel otomobil fiyatları araştırılırken en çok merak konusu olan marka da Volvo oldu. İsveç'in otomotiv devi Volvo Kasım ayı fiyatları belli oldu. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler Kasım ayı güncel otomobil fiyat listelerini araştırıyor. 5 Kasım itibariyle, Volvo da fiyat listesini güncelledi.

Peki, Volvo S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 ne kadar? 

İşte Volvo Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Volvo Fiyat Listesi Kasım

Volvo Fiyat Listesi Kasım

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan S90, bu ay 5.513.530 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılına ait modellere aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, Ekim tarihine ait olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo S90 fiyat listesi Kasım 2024

Volvo S90 fiyat listesi Kasım 2024
  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.513.530 TL

Volvo Cross Country fiyat listesi Kasım 2024

Volvo Cross Country fiyat listesi Kasım 2024
  • V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 5.463.610

Volvo XC40 fiyat listesi Kasım 2024

Volvo XC40 fiyat listesi Kasım 2024
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.816.406 TL

Volvo C40 fiyat listesi Kasım 2024

Volvo C40 fiyat listesi Kasım 2024
  • C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.871.126 TL
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Volvo XC60 fiyat listesi Kasım 2024

Volvo XC60 fiyat listesi Kasım 2024
  • XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid Benzin, 4.805.380

Volvo XC90 fiyat listesi Kasım 2024

Volvo XC90 fiyat listesi Kasım 2024
  • XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel  6.415.990 TL
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