Volvo Fiyat Listesi Kasım 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Kasım ayının gelmesiyle birçpo otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Kasım ayı güncel otomobil fiyatları araştırılırken en çok merak konusu olan marka da Volvo oldu. İsveç'in otomotiv devi Volvo Kasım ayı fiyatları belli oldu. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler Kasım ayı güncel otomobil fiyat listelerini araştırıyor. 5 Kasım itibariyle, Volvo da fiyat listesini güncelledi.

Peki, Volvo S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 ne kadar?

İşte Volvo Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.