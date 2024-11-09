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Peugeot Fiyat Listesi Kasım 2024: Peugeot 208, 308, 408, 508 ve 2008 Güncel Fiyatlar

etiket Peugeot Fiyat Listesi Kasım 2024: Peugeot 208, 308, 408, 508 ve 2008 Güncel Fiyatlar

Peugeot
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 15:02

Fransız otomotiv devi Peugeot ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında. Kasım ayının gelmesiyle güncel otomobil fiyatları da merak konusu oldu. Pek çok otomobil markası Kasım ayında fiyat güncellemesine gitti. Peugeot Kasım ayı güncel fiyat listesi de merak konusu oldu. Peugeot Kasım ayı güncel fiyatlarını açıkladı.

Peki, Peugeot 208, 308, 408 ve 508 ne kadar oldu? 

İşte Peugeot Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Peugeot Güncel Fiyat Listesi Kasım

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Kasım

Fransız otomobil devi Peugeot, Kasım ayı itibarıyla fiyat listelerini güncelledi. 208 modeli, Kasım ayında 1.324.500 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot 208 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 208 fiyat listesi Kasım 2024

  • 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.324.500 TL

  • 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.419.000 TL

  • 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.540.500 TL

Peugeot 308 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 308 fiyat listesi Kasım 2024

  • 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.617.500 TL

  • 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.758.000 TL

  • 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.908.000 TL

  • Yeni E-308 GT 115kW 1.835.000 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 408 fiyat listesi Kasım 2024

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.969.000 TL 

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.210.000 TL

Peugeot 508 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 508 fiyat listesi Kasım 2024

  • 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.210.000 TL

  • 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.454.000 TL

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Peugeot 2008 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 2008 fiyat listesi Kasım 2024

  • 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.634.000 TL

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.758.000 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.944.000 TL

  • E-2008 GT 115kW 1.860.000 TL

Peugeot 3008 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 3008 fiyat listesi Kasım 2024

  • 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.190.000 TL 

  • 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.555.000 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Kasım 2024

Peugeot 5008 fiyat listesi Kasım 2024

  • 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.580.000 TL 

  • 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.750.000 TL

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