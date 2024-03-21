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Keşke Bizim Oturduğumuz Yerler de Böyle Olsa Dedirten 10 Site Alanı

etiket Keşke Bizim Oturduğumuz Yerler de Böyle Olsa Dedirten 10 Site Alanı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 14:31

Okul, kreş, ibadet alanı, çocuk parkı, havuz fitness salonu... Tabii ki bunlar artık her sitenin olmazsa olmazı. Birçok yaşam alanında da neredeyse hepsi var. Ama çağ ilerliyor, mimari yapılar da gelişiyor. Hayal gücümüzü, ufkumuzu biraz daha açalım...

İşte: oturduğumuz yerde de olsa dediğimiz 10 site alanı

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1. Yeni mimari trend: Kat bahçeleri

1. Yeni mimari trend: Kat bahçeleri

Kat bahçeleri artık birçok site projesinde yer alıyor. Yalnızca giriş katında oturanlar değil, apartmanda yaşayan herkes bir bahçe sahibi olabiliyor!

2. Yazları güzel olabilir: Balkondan havuza ulaşan kaydıraklar

2. Yazları güzel olabilir: Balkondan havuza ulaşan kaydıraklar

Biraz ütopik bir fikir olsa da bazı yerlerde uygulanıyor. Özellikle tatil köyleri bu fikri benimsemiş durumda. Yaşadığımız siteler için de çıkarıp takılabilen bir kaydırak fena olmazdı.

3. Her an maça çıkmaya hazır olanlar için: Teras futbol sahası

3. Her an maça çıkmaya hazır olanlar için: Teras futbol sahası

Gökyüzüne ulaşan bir futbol sahasında maç yapmayı kim istemez ki? Ama dikkat etmek lazım ki top dışarıya kaçmasın. 😂

4. Adrenalin hep dorukta: Site içi roller coaster

Richie Rich'in evinde vardı. Bazı sitelerde de lunaparklar ve roller coasterler kuruldu. Henüz bizdeki şehirlere gelmesi için erken ama yine de neden olmasın? 😅

5. Bahar aylarının en güzel etkinliği: Bahçede açık hava sineması

5. Bahar aylarının en güzel etkinliği: Bahçede açık hava sineması

Açık hava sinemaları site yönetimlerinin kararına göre uygulanabiliyor. Tabii etkinliğe katılmayanlar için gürültü önleyici tedbirler almak gerekiyor.

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6. İstek değil ihtiyaç: Göl veya deniz kenarı yürüyüş parkurları

6. İstek değil ihtiyaç: Göl veya deniz kenarı yürüyüş parkurları

Doğanın kucağında yaşadığını hissetmek isteyenler için. Bizim neyimiz eksik, sabah Central Park'ta koşuya çıkanlardan? 😅

7. Yabancı yapımlardan görüp görüp özendiğimiz: Kişiye özel garajlar

İnsan kendi aracını kendi garajına park edemeyecekse bu dünyaya niye geldi değil mi? 😅 Şaka bir tarafa bu kültür büyük şehirlerimizde kalabalıktan dolayı pek oluşmadı. Oysa ki herkesin kendine ait bir garajı olması çok güzeldi.

8. Her şey elimin altında olsun diyenler için: Site içi alışveriş merkezi

8. Her şey elimin altında olsun diyenler için: Site içi alışveriş merkezi

Biz niye AVM'ye gidiyoruz? AVM bize gelsin... 😜

9. Evde yokken hayvan dostunuzu bırakabileceğiniz: Evcil hayvan parkları

9. Evde yokken hayvan dostunuzu bırakabileceğiniz: Evcil hayvan parkları

Patili dostlarımızı unutmamak lazım. 🐾🐾

10. Yeni çağa kolayca uyum sağlayan siteler için: Elektrikli şarj istasyonları

10. Yeni çağa kolayca uyum sağlayan siteler için: Elektrikli şarj istasyonları

Bu istasyonların sayısı sitelerde de her geçen gün artmakta. 👏👏

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