Keşke Bizim Oturduğumuz Yerler de Böyle Olsa Dedirten 10 Site Alanı
Keşke Bizim Oturduğumuz Yerler de Böyle Olsa Dedirten 10 Site Alanı
Okul, kreş, ibadet alanı, çocuk parkı, havuz fitness salonu... Tabii ki bunlar artık her sitenin olmazsa olmazı. Birçok yaşam alanında da neredeyse hepsi var. Ama çağ ilerliyor, mimari yapılar da gelişiyor. Hayal gücümüzü, ufkumuzu biraz daha açalım...
İşte: oturduğumuz yerde de olsa dediğimiz 10 site alanı
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1. Yeni mimari trend: Kat bahçeleri
2. Yazları güzel olabilir: Balkondan havuza ulaşan kaydıraklar
3. Her an maça çıkmaya hazır olanlar için: Teras futbol sahası
4. Adrenalin hep dorukta: Site içi roller coaster
5. Bahar aylarının en güzel etkinliği: Bahçede açık hava sineması
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6. İstek değil ihtiyaç: Göl veya deniz kenarı yürüyüş parkurları
7. Yabancı yapımlardan görüp görüp özendiğimiz: Kişiye özel garajlar
8. Her şey elimin altında olsun diyenler için: Site içi alışveriş merkezi
9. Evde yokken hayvan dostunuzu bırakabileceğiniz: Evcil hayvan parkları
10. Yeni çağa kolayca uyum sağlayan siteler için: Elektrikli şarj istasyonları
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