Keşif Zamanı: Dinlerken Yeniden Doğacağınız 13 Staind Parçası
Keşif Zamanı: Dinlerken Yeniden Doğacağınız 13 Staind Parçası
Amerikan rock grubu Staind bir kere dinlemeye başladığınızda hep başa sarıp yeniden ve yeniden dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ile bu listede keşfedilmeyi bekliyor! Hadi müziğin sesini açın, keşfe çıkıyoruz!
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1. It's Been Awhile
2. Outside
3. So Far Away
4. Right Here
5. For You
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6. Mudshovel
7. Here And Now
8. Epiphany
9. Something To Remind You
10. Tangled up in You
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11. Lowest In Me
12. Was Any Of It Real?
13. In This Condition
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