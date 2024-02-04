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Keşif Zamanı: Dinlerken Yeniden Doğacağınız 13 Staind Parçası

etiket Keşif Zamanı: Dinlerken Yeniden Doğacağınız 13 Staind Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 14:31

Amerikan rock grubu Staind bir kere dinlemeye başladığınızda hep başa sarıp yeniden ve yeniden dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ile bu listede keşfedilmeyi bekliyor! Hadi müziğin sesini açın, keşfe çıkıyoruz!

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1. It's Been Awhile

2. Outside

3. So Far Away

4. Right Here

5. For You

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6. Mudshovel

7. Here And Now

8. Epiphany

9. Something To Remind You

10. Tangled up in You

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11. Lowest In Me

12. Was Any Of It Real?

13. In This Condition

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