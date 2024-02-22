Kerimcan'ın Erillik Akan Fotoğrafından Porselen Bebek Zeynep Bastık'a 22 Şubat Ünlülerin Paylaşımları
Kerimcan'ın Erillik Akan Fotoğrafından Porselen Bebek Zeynep Bastık'a 22 Şubat Ünlülerin Paylaşımları
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1. Kerimcan Durmaz, eril enerjisiyle sıcaklıkları yükseltti
2. İrem Derici:
3. Özge Özpirinçci:
4. Zeynep Bastık, porselen bebek oldu.
5. Demet Özdemir'den ayna paylaşımı geldi.
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6. Hazal Kaya, Lizbon'da:
7. Ezhel, yaşlandığını hissetti.
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