Kerem Demirbay Maaş Soran Muhabiri Böyle Tersledi: "İstersen Yönetimi Çağırayım Abi"
Kerem Demirbay Maaş Soran Muhabiri Böyle Tersledi: "İstersen Yönetimi Çağırayım Abi"
Galatasaray’ın Young Boys’a elenerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybettiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, maaş soran muhabiri tersledi.
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Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’a iki maçta da yenilerek bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alma şansını kaybetti.
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Maçtan sonra kameraların karşısına geçen Kerem Demirbay, muhabirin iki takım arasındaki maaş bütçesini hatırlatması üzerine muhabiri tersledi.
Kendisinin futbolcu olduğunu söyleyen Demirbay, konunun muhattabı olarak Galatasaray yönetimini gösterdi.
Kerem Demirbay ile muhabir arasında yaşananlar 👇
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