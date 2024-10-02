Kerem Aktürkoğlu Atmaya Devam Ediyor: Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları
Kerem Aktürkoğlu Atmaya Devam Ediyor: Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları
Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bugün 9 karşılaşma oynandı. Benfica’da forma giyen Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla çıktığı ikinci Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca bu akşam Milli futbolcular, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Arda Güler de yeşil sahada mücadele etti.
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Sezon başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımının Atletico Madrid’i konuk ettiği karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu.
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Yeni takımıyla ikinci Şampiyonlar Ligi golünü atan Kerem, toplamda da 5 maçta 4 gol 2 asist yapmayı başardı.
Kerem’in Atletico Madrid’e attığı gol👇
Benfica’nın 4-0 kazandığı mücadelede Orkun Kökçü ilk 11'de başladığı mücadelede 84’üncü dakikada penaltıdan takımının 4’üncü golünü kaydetti.
Orkun'un golü 👇
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İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler ise Lille deplasmanında karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Arda Güler, mücadelede 67’nci dakikada Camavinga’nın yerine oyuna dahil olurken, Real Madrid karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Milli takımımızın bir diğer oyuncusu Kenan Yıldız ise Juventus ile Leipzig deplasmanındaydı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 60’ıncı dakikada yerini Perin’e bıraktı. Juventus, Leipzig ile deplasmanda 3-2 kazandı.
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan skorla şöyle;
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