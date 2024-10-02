Kerem Aktürkoğlu Atmaya Devam Ediyor: Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bugün 9 karşılaşma oynandı. Benfica’da forma giyen Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla çıktığı ikinci Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca bu akşam Milli futbolcular, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Arda Güler de yeşil sahada mücadele etti.