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Kendinizi Ritmine Bırakarak Gün Doğumuna Kadar Dans Edebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Kendinizi Ritmine Bırakarak Gün Doğumuna Kadar Dans Edebileceğiniz 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:31

Bazı şarkılar vardır ritimleri ve tarzları ile içinizdeki enerjiyi ortaya çıkarır, ayaklarınızın kendiliğinden oynamasını sağlar... Ve dans edersiniz. İşte kendinizi müziğin eşsiz ritmine kaptırıp sabaha kadar dans etmek isteyeceğiniz en iyi parçaları derledik!

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1. Pitbull - Timber

2. Madonna - Vogue

3. LMFAO - Party Rock Anthem

4. Chic - Le Freak

5. Gloria Gaynor - I Will Survive

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6. Bee Gees - Stayin' Alive

7. Rihanna - Don't Stop The Music

8. Abba - Dancing Queen

9. Beyoncé - Crazy In Love

10. Mark Ronson - Uptown Funk

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11. Earth, Wind & Fire - September

12. Daft Punk - Get Lucky

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