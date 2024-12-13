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Kendini Tanıma Yolculuğu: Ayna Olmanın Derin Anlamı

etiket Kendini Tanıma Yolculuğu: Ayna Olmanın Derin Anlamı

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
13.12.2024 - 11:31

Bir ayna karşısına geçip kendinize bakmak, sadece fiziksel bir görüntü değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve öz farkındalık yolculuğudur. Bir aynanın karşısına geçip kendinize baktığınızda bir bölgeniz ne tarafta ise aynada ters tarafını görürsünüz, yani soldan baktığınızı sağınızda, sağdan baktığınızı solunuzda görürsünüz ama o gördüğünüz, size sizi anlatan şeydir.

Zihininiz burada şöyle bir oyun oynayabilir: “Bu seyrettiklerimin benimle bir alakası yok.” Çünkü hayatla, bedenle, kendinizle bağlantıya geçmeyip geçmişi görmezden gelmek istiyordur. Kendini tanıma ve içsel huzur arayışı, bu noktada devreye girer.

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Bir yasa vardır ki her birimizin seyrettiği hayat, sadece ona kendini anlatır.

Bir yasa vardır ki her birimizin seyrettiği hayat, sadece ona kendini anlatır.

Bir yasa vardır ki her birimizin seyrettiği hayat, sadece ona kendini anlatır. “Bu hayat bana ait değil; bu ülke, bu anne-baba bana ait değil.” diye itiraz edilebilir. Bunu söyleyen taraf, görmek istemeyen taraftır ve aslında her birimiz için bunun matematik tablosu yapılabilir. “Bu anneyi, bu babayı tesadüfen mi seçmiş veya anne babayla, hayatla, o akrabayla tesadüfen mi buluşmuş; o sperm ve yumurta ile hiç alakası olmadan birdenbire mi gelmiş?’’ Bir bakarız ki tam da ihtiyacı olan anne babayla buluşulmuştur. Mevcut babayı çıkarıp yerine çok idealize edilen bir babayı koyduğumuzda ise görürüz ki, kişi böyle bir hâlden hiç memnun değildir.

Zihin bunu ilk başta fark etmeyebilir ama buna benzer pek çok örnek vardır ve bizler ihtiyaçlarımızı sadece bedensel olarak gördüğümüzde burada takılıp kalabiliyoruz. Oysa her şey bir bütündür; bu hayat da, enkarnasyonlar da, kâinat da... 

Hayat sadece geçmişten geleceğe yaratılan değildir; aynı zamanda gelecekte yaşanacak bir hâl ve bilgi için de geçmiş yaratılır.

Sevgilerimle,

Hoşça kalın…

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