Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Hoca Mustafa Çubuk: “Tarihi Bir Yayına Sahne Olacak”
Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Hoca Mustafa Çubuk: “Tarihi Bir Yayına Sahne Olacak”
Çanakkale’de kendini “Mehdi’ ilan eden sahte hoca Mustafa Çubuk’un, yaklaşık 300 kişilik müritleriyle bir otelde yaşadığı ve insanları kandırarak orada tuttuğu iddia ediliyor. Mustafa Çubuk’un bugün sosyal medyada paylaşılan videosunda ise iki kişinin kendisine ‘Mehdi’ diyen sahte hocayı karşılaması gündem oldu.
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ATV’de yayınlanan Esra Erol programında kayıp kızını arayan annenin iddiaları sonrasında Çanakkale’de yaşanan dram ortaya çıktı.
İddiaya göre kendisini “Mehdi” ilan eden Mustafa Çubuk, din ile kandırdığı kişilerle birlikte termal bir otelde yaşamaya başladı.
Çubuk ile ilgili programa birçok iddia gelirken, sosyal medyada yayınlanan bir video da müritlerinin sahte hocaya olan davranışlarını gösterdi.
"Tarihi yayın olacak" anonsuyla karşılanan sahte hoca 👇
Ayrıca programa bağlananların anlattıkları, Mustafa Çubuk ile tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın benzerliklerini de akıllara getirdi.
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