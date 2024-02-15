Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Hoca Mustafa Çubuk: “Tarihi Bir Yayına Sahne Olacak”

Çanakkale’de kendini “Mehdi’ ilan eden sahte hoca Mustafa Çubuk’un, yaklaşık 300 kişilik müritleriyle bir otelde yaşadığı ve insanları kandırarak orada tuttuğu iddia ediliyor. Mustafa Çubuk’un bugün sosyal medyada paylaşılan videosunda ise iki kişinin kendisine ‘Mehdi’ diyen sahte hocayı karşılaması gündem oldu.