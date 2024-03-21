Kendini Cüneyd Rolüne İyice Kaptıran Mert Yazıcıoğlu Aşkın Tanımını Yaparken Devreleri Yaktı
Kendini Cüneyd Rolüne İyice Kaptıran Mert Yazıcıoğlu Aşkın Tanımını Yaparken Devreleri Yaktı
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde muhteşem bir performans sergileyen Mert Yazıcıoğlu, aşkın tanımını yaparken rolünün etkisinden çıkamadı ve yanıtıyla kafaları bi' miktar karıştırdı.
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Şimdilerde çok konuşulan yapımlardan biri olan 'Kızıl Goncalar' dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, performansıyla herkesi ekranlara kilitliyor.
Cüneyd isimli karaktere hayat veren Yazıcıoğlu hem bu zamana kadar hiç oynamadığı türden bir rolü üstlendi hem de yeteneğini izleyen herkese kanıtlamış oldu!
Janti'nin konuğu olan Mert Yazıcıoğlu bu seferse yakışıklılığı ile görenleri büyüledi...
Birbirinden samimi açıklamalarıyla bilinen ünlü oyuncu, bu sefer sevenlerinin ayarlarıyla bir tık oynadı diyebiliriz. 👀
"Aşk nedir?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, Cüneyd rolüne kendini iyice kaptırınca ortaya enteresan bir cevap çıktı.
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"Aşk nedir ne değildir sorusunun cevabı, küçük cümlelere sığdırılacak bir konu olduğunu düşünmediğim için; aşk ne hiçbir şeydir ne de her şeydir" şeklinde anlattı.
Kafalar çok karışık. 😅 Sizin düşünceleriniz neler?
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