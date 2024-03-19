Kendine Ne Kadar Zaman Ayırıyorsun?
Kendine Ne Kadar Zaman Ayırıyorsun?
Etrafımızda ne kadar sevgi dolu insanlar olsa da, öncelikle kendimize değer verip kendimize bakmamız gerektiğini unutmamalıyız. Peki, sen kendine ne kadar zaman ayırıyorsun? Bu sorunun cevabını birlikte öğrenmek seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendini ne kadar öncelikli hissediyorsun?
2. Hafta sonları kendine ayırdığın zaman miktarı nedir?
3. Peki, ne sıklıkla spor yaparsın?
4. Severek yaptığın bir hobin var mı?
5. Şöyle bir düşün. En son ne zaman kendine hediye aldın?
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6. Stresli zamanlarda kendine nasıl bir mola veriyorsun?
7. Beslenmene ne kadar dikkat ediyorsun?
8. Son olarak, günde ortalama kaç saat uyuyorsun?
Sen kendine çok iyi bakıyorsun!
Sen kendine iyi bakıyorsun!
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Kendine iyi baktığını söyleyemeyiz....
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