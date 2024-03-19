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Kendine Ne Kadar Zaman Ayırıyorsun?

etiket Kendine Ne Kadar Zaman Ayırıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 17:01

Etrafımızda ne kadar sevgi dolu insanlar olsa da, öncelikle kendimize değer verip kendimize bakmamız gerektiğini unutmamalıyız. Peki, sen kendine ne kadar zaman ayırıyorsun? Bu sorunun cevabını birlikte öğrenmek seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendini ne kadar öncelikli hissediyorsun?

2. Hafta sonları kendine ayırdığın zaman miktarı nedir?

3. Peki, ne sıklıkla spor yaparsın?

4. Severek yaptığın bir hobin var mı?

5. Şöyle bir düşün. En son ne zaman kendine hediye aldın?

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6. Stresli zamanlarda kendine nasıl bir mola veriyorsun?

7. Beslenmene ne kadar dikkat ediyorsun?

8. Son olarak, günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

Sen kendine çok iyi bakıyorsun!

Harikasın gerçekten de seni takdir etmemiz gerekir çünkü kendine oldukça iyi bakıyorsun. Kişisel gelişimine ve bakımına önem veriyor, kendi iç sesini dinleyebiliyor ve tüm zorluklara rağmen pozitif ve enerjik kalmayı başarabiliyorsun. Büyük bir meziyet ve bunu nasıl başardığın hakkında senden tavsiyeler alabiliriz.

Sen kendine iyi bakıyorsun!

Verdiğin yanıtlara göre, kendini sevmeyi ve kendinle iyi geçinmeyi öğrenmişsin Her şeyin önüne isteklerini koymayı başarmışsın. Kendi iç sesini dinleyebiliyor ve ihtiyacın olduğunda dinlenmeye zaman ayırıyorsun. Çünkü hayatta senin kadar değerli bir şey yok. Bu bilince sahip olabilmen gerçekten çok önemli.

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Kendine iyi baktığını söyleyemeyiz....

Verdiğin cevaplara göre, kendi ihtiyaçlarına yeterince odaklanmadığını fark ettik. Kendi başına zaman ayırmakta zorlanıyor olabilirsin. Ancak, öncelikle kendine değer verip kendine bakman gerektiğini hatırlamalısın. Çünkü başkalarının sana verdiği değer, senin kendine verdiğin değerden gelir. Kendine iyi davranmayı, sağlığına dikkat etmeyi ve kendi varlığını sevmeyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü senin iyi olman, bizim için de önemli.

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