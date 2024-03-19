Kendine Ne Kadar Zaman Ayırıyorsun?

Harikasın gerçekten de seni takdir etmemiz gerekir çünkü kendine oldukça iyi bakıyorsun. Kişisel gelişimine ve bakımına önem veriyor, kendi iç sesini dinleyebiliyor ve tüm zorluklara rağmen pozitif ve enerjik kalmayı başarabiliyorsun. Büyük bir meziyet ve bunu nasıl başardığın hakkında senden tavsiyeler alabiliriz.