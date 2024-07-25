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Kendi Tarzıyla Müziği Baştan Yaratan Ses: Kerala Dust

etiket Kendi Tarzıyla Müziği Baştan Yaratan Ses: Kerala Dust

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 23:18

Sizi kendine aşık edecek bir müzik grubu keşfetmeye hazırsanız işte karşınızda Kerala Dust! Kulaklığınızı takın, son sesi açın, unutulmaz bir müzik keşfine çıkıyoruz.

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1. Closer

2. Pulse VI

3. Violet Drive

4. Nevada

5. Maria

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6. Moonbeam, Midnight, Howl

7. The Chain

8. Motions

9. Night Bell

10. Medea

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11. The Trap

12. Salt

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