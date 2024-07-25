Kendi Tarzıyla Müziği Baştan Yaratan Ses: Kerala Dust
Kendi Tarzıyla Müziği Baştan Yaratan Ses: Kerala Dust
Sizi kendine aşık edecek bir müzik grubu keşfetmeye hazırsanız işte karşınızda Kerala Dust! Kulaklığınızı takın, son sesi açın, unutulmaz bir müzik keşfine çıkıyoruz.
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1. Closer
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2. Pulse VI
3. Violet Drive
4. Nevada
5. Maria
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6. Moonbeam, Midnight, Howl
7. The Chain
8. Motions
9. Night Bell
10. Medea
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