Kendi İşini Kuracakların İllaki Deneyimleyeceği 10 Durum

Kendi işini kurmak için çok emek verdin, çalıştın ve sonunda istediğin yerdesin. Ama sanki böyle her şey tam içine sinmiş gibi değil... İşte bunun nedeni aniden gelen 'Bunca şeyi nasıl halledeceğim?' sıkıntısı olabilir. Maaş, sigorta, faturalar derken sorunlar dağ gibi gözüküyor olabilir. Ama üzülme, bunlar her girişimcinin yaşadığı sorunlar.