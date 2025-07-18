Kendi İşini Kuracakların İllaki Deneyimleyeceği 10 Durum
Kendi işini kurmak mı? Harika bir fikir! Fakat harekete geçmeden önce bilmeni istediğimiz ve büyük ihtimalle yaşayacağın bazı durumlar var. Yine de acısıyla, tatlısıyla senin bu hareketin kesinlikle bir cesaret örneği! Şimdiden seni yeni işin için tebrik ediyoruz.
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1. "Napıyorum ben ya?" sorgulamalarına hazır olun.
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2. Sen tek kişilik bir dev kadrosun!
3. Pes etmeyi aklından bile geçirme!
4. Bu yolda en büyük destekçin her zaman kendin olacak.
5. İlk müşteriden sonraki o minik kutlama heyecanı!
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6. Zamanla başardığını göreceksin!
7. Boş vaktin neredeyse hiç olmayacak...
8. Sosyal medya ile görünürlüğü artırmak düşündüğün kadar kolay değil!
9. Her zaman piyasayı takip etmek zorundasın.
10. Kendi işini kurmanın aslında ne kadar zahmetli olduğunu fark edersin!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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