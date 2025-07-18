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Kendi İşini Kuracakların İllaki Deneyimleyeceği 10 Durum

etiket Kendi İşini Kuracakların İllaki Deneyimleyeceği 10 Durum

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 15:32

Kendi işini kurmak mı? Harika bir fikir! Fakat harekete geçmeden önce bilmeni istediğimiz ve büyük ihtimalle yaşayacağın bazı durumlar var. Yine de acısıyla, tatlısıyla senin bu hareketin kesinlikle bir cesaret örneği! Şimdiden seni yeni işin için tebrik ediyoruz. 

Şimdi içeriği okumaya devam et bakalım.

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1. "Napıyorum ben ya?" sorgulamalarına hazır olun.

Kendi işini kurmak için çok emek verdin, çalıştın ve sonunda istediğin yerdesin. Ama sanki böyle her şey tam içine sinmiş gibi değil... İşte bunun nedeni aniden gelen 'Bunca şeyi nasıl halledeceğim?' sıkıntısı olabilir. Maaş, sigorta, faturalar derken sorunlar dağ gibi gözüküyor olabilir. Ama üzülme, bunlar her girişimcinin yaşadığı sorunlar.

2. Sen tek kişilik bir dev kadrosun!

Şunu hiçbir zaman unutmaman gerekir ki, sen artık çalışan değil patronsun. Yani işinle ilgili en ufak şey bile seni ilgilendirir. Mutfakta biten küp şekerden, müşterilerle yapacağın iş anlaşmalarına kadar... İlk zamanlarda çok yorulacaksın ama sonra bir bakmışsın sefasını sürüyorsun.

3. Pes etmeyi aklından bile geçirme!

İşler biraz istediğin gibi gitmediğinde aklından eski düzenine geçmek gelecek. Bu düşünceleri hemen kafandan uzaklaşır! Belki iş yerinde sigortan yatıyor, maaşın sabit bir şekilde günler geçiyordu ama sonunda hayal ettiğin noktada, işinin başındasın. Bunu hiç unutma ve pes etmeden devam et!

4. Bu yolda en büyük destekçin her zaman kendin olacak.

Bazen en yakınların bile seni ve işlerini sorgulayacak. Herkes sana 'garanti bir meslek seçseydin!' diye başının etini yiyecek! Bu laflar seni hiç yıldırmasın. Sen kendine ve işine her zaman güven. Sen işine dört elle sarıldıkça insanlar da işinin önemini anlayacak.

5. İlk müşteriden sonraki o minik kutlama heyecanı!

İlk satış gerçekleştikten sonraki o 'Başardım!' hissini ömür boyu asla unutamayacaksın. Tahmin ettiğinden bile daha özel bir an olacak. Çok küçük bir sipariş bile olsa o başarı duygusu seni ayakta tutar. Çok daha motive şekilde işine devam etmeni sağlar.

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6. Zamanla başardığını göreceksin!

Artık kendi işinin patronu olmaya iyice alıştıktan sonra bir bakmışsın ki bütün işleri tek başına harika bir şekilde yürütüyorsun. İşte o an sana bir özgüven gelecek ki, bunu kelimelerle tarif edemeyiz! Zamanla karar alırken daha çok kendine güveneceksin.

7. Boş vaktin neredeyse hiç olmayacak...

En büyük efsanelerden biri de, kendi işini kurduktan sonra istediğin zaman çalışacağını düşünmen. Maalesef ki, artık hep çalışmak zorundasın. Eski günlerdeki gibi mesai bittikten sonra eve gider, dinlenirim devri kapandı! Gece kafanı yastığa koyduğun an bile ertesi günkü işler aklından çıkmayacak.

8. Sosyal medya ile görünürlüğü artırmak düşündüğün kadar kolay değil!

İşini kurduktan sonra ilk yapacağın işlerden biri de sosyal medya hesabı açmak. Bu kesinlikle doğru bir hamle. Fakat sen açar açmaz takipçilerin yığılacağını düşünüyorsan işte orada yanılıyorsun. Bir işletme hesabının popülerlik kazanması çok uzun bir süreç. İçerik üretmeye devam et.

9. Her zaman piyasayı takip etmek zorundasın.

İşletmeni açtın, satışların da güzel. Fakat sen satış yaptıkça stokların da elbette eksilecek. Bu noktada senin en işine yarayan ürünleri, ucuz bir şekilde yenilemen gerekiyor. ZerGO da işletmelere tam bu noktada yardımcı oluyor. ZerGO, işletmelerin ofis sarf malzemelerinden hırdavat, teknik ekipmandan iş güvenliği ürünlerine kadar iş yeri ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılamasını sağlar.

10. Kendi işini kurmanın aslında ne kadar zahmetli olduğunu fark edersin!

İşini kurmadan önce hiçbir şeyin kafanda tasarladığın gibi olmadığını çok net bir şekilde göreceksin. Yani logo tasarlamak veya Instagram sayfası yönetmekten ibaret olmadığını anlayacaksın. İlmek ilmek işleyerek zamanla işlerini büyüteceksin ve hayallerine tırnaklarını kazıyarak ulaşacaksın. Kendine her zaman güven.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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