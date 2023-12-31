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Kendi Ameliyatları Sırasında Duydukları Akılalmaz Konuşmaları Paylaşan 17 Talihsiz Kişi

Kendi Ameliyatları Sırasında Duydukları Akılalmaz Konuşmaları Paylaşan 17 Talihsiz Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:31

Ameliyat olmak hemen hemen herkes için korkutucu bir durum. Bir de o an duymamanız gereken şeyleri duyduğunuzu düşünün...Kendi ameliyatlarında duyduklarını anlatarak hepimizi şoke eden kullanıcıları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ayağıma bir çivi takılırken uyanmıştım. Bakmaya çalıştım. Doktorun 'uyandı' dediğini duydum ve doksan dakika sonra tekrar uyandım."

1. "Ayağıma bir çivi takılırken uyanmıştım. Bakmaya çalıştım. Doktorun 'uyandı' dediğini duydum ve doksan dakika sonra tekrar uyandım."

2. "Hemşire, çıkartılan sağlıklı testisin üzerine etiketi yapıştır."

2. "Hemşire, çıkartılan sağlıklı testisin üzerine etiketi yapıştır."

3. "Bu ne böyle demişti."

3. "Bu ne böyle demişti."

4. "İnanamıyorum. Bunu çok sık görmüyoruz."

4. "İnanamıyorum. Bunu çok sık görmüyoruz."

5. "Hey Siri, bağırsak rezeksiyonunu nasıl yaparım?"

5. "Hey Siri, bağırsak rezeksiyonunu nasıl yaparım?"
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6. "Bunun cinsiyet değiştirme ameliyatı olması gerekmiyor muydu?"

6. "Bunun cinsiyet değiştirme ameliyatı olması gerekmiyor muydu?"

7. "Tekrar açın! Telefonumu düşürdüm."

7. "Tekrar açın! Telefonumu düşürdüm."

8. "Hemşire, şu YouTube videosundaki reklamları atla lütfen."

8. "Hemşire, şu YouTube videosundaki reklamları atla lütfen."

9. "Parti yarım saat sonra hadi çabuk yapalım."

9. "Parti yarım saat sonra hadi çabuk yapalım."

10. "Bunu nasıl düzeltebiliriz?"

10. "Bunu nasıl düzeltebiliriz?"
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11. "Neşter nereye gitti?"

11. "Neşter nereye gitti?"

12. "Bu hatayı aileye nasıl anlatacağız?"

12. "Bu hatayı aileye nasıl anlatacağız?"

13. "Doktorumun uzun bir iğne omurgamdayken kırıldığında 'off' dediğini duydum. Evet, her şeyi hissettim."

13. "Doktorumun uzun bir iğne omurgamdayken kırıldığında 'off' dediğini duydum. Evet, her şeyi hissettim."

14. "Birisi cenaze görevlisinin hazır olmasını sağlayabilir mi lütfen? Bu konuda pek iyi hissetmiyorum."

14. "Birisi cenaze görevlisinin hazır olmasını sağlayabilir mi lütfen? Bu konuda pek iyi hissetmiyorum."

15. "Sezaryen sırasında doktorun 'kanamayı durduramıyorum' dediğini duydum ve bana bir torba kan vermesini istedim."

15. "Sezaryen sırasında doktorun 'kanamayı durduramıyorum' dediğini duydum ve bana bir torba kan vermesini istedim."
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16. "Apandisit ameliyatımdan önce anesteziste 'hiçbir şey hissetmeyeceğim değil mi?' dedim. 'Hiçbir şey demeyelim de' dedi."

16. "Apandisit ameliyatımdan önce anesteziste 'hiçbir şey hissetmeyeceğim değil mi?' dedim. 'Hiçbir şey demeyelim de' dedi."

17. "Acil sezaryene girmem gerekmişti. Doktorum 'acele edin kan kaybediyor!' diye bağırdı."

17. "Acil sezaryene girmem gerekmişti. Doktorum 'acele edin kan kaybediyor!' diye bağırdı."

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