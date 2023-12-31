Kendi Ameliyatları Sırasında Duydukları Akılalmaz Konuşmaları Paylaşan 17 Talihsiz Kişi
Kendi Ameliyatları Sırasında Duydukları Akılalmaz Konuşmaları Paylaşan 17 Talihsiz Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ameliyat olmak hemen hemen herkes için korkutucu bir durum. Bir de o an duymamanız gereken şeyleri duyduğunuzu düşünün...Kendi ameliyatlarında duyduklarını anlatarak hepimizi şoke eden kullanıcıları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Ayağıma bir çivi takılırken uyanmıştım. Bakmaya çalıştım. Doktorun 'uyandı' dediğini duydum ve doksan dakika sonra tekrar uyandım."
2. "Hemşire, çıkartılan sağlıklı testisin üzerine etiketi yapıştır."
3. "Bu ne böyle demişti."
4. "İnanamıyorum. Bunu çok sık görmüyoruz."
5. "Hey Siri, bağırsak rezeksiyonunu nasıl yaparım?"
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6. "Bunun cinsiyet değiştirme ameliyatı olması gerekmiyor muydu?"
7. "Tekrar açın! Telefonumu düşürdüm."
8. "Hemşire, şu YouTube videosundaki reklamları atla lütfen."
9. "Parti yarım saat sonra hadi çabuk yapalım."
10. "Bunu nasıl düzeltebiliriz?"
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11. "Neşter nereye gitti?"
12. "Bu hatayı aileye nasıl anlatacağız?"
13. "Doktorumun uzun bir iğne omurgamdayken kırıldığında 'off' dediğini duydum. Evet, her şeyi hissettim."
14. "Birisi cenaze görevlisinin hazır olmasını sağlayabilir mi lütfen? Bu konuda pek iyi hissetmiyorum."
15. "Sezaryen sırasında doktorun 'kanamayı durduramıyorum' dediğini duydum ve bana bir torba kan vermesini istedim."
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16. "Apandisit ameliyatımdan önce anesteziste 'hiçbir şey hissetmeyeceğim değil mi?' dedim. 'Hiçbir şey demeyelim de' dedi."
17. "Acil sezaryene girmem gerekmişti. Doktorum 'acele edin kan kaybediyor!' diye bağırdı."
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