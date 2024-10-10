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Kemal Kılıçdaroğlu’na Yeniden Aday Olup Olmayacağı Soruldu: “Bir Kez Oldum, Bir Daha Olmayacağım”

Kemal Kılıçdaroğlu’na Yeniden Aday Olup Olmayacağı Soruldu: “Bir Kez Oldum, Bir Daha Olmayacağım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 21:43

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi’nden kimin aday olacağı tartışmaları sürmeye devam ediyor. Sözcü Gazetesi’nden İpek Özbey de Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorular yöneltti.

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Özbey ilk olarak Kılıçdaroğlu’na yeniden aday olup olmayacağını sordu. Kılıçdaroğlu ise “Bir kez aday oldum yeniden olmayacağım.” sözlerini kullandı.

Özbey ilk olarak Kılıçdaroğlu’na yeniden aday olup olmayacağını sordu. Kılıçdaroğlu ise “Bir kez aday oldum yeniden olmayacağım.” sözlerini kullandı.

Ardından da gönlünde yatan bir aday olup olmadığı sorulunca ise Kılıçdaroğlu, “Partinin yetkili organları varsa onların vereceği karara bakmak gerekir.” cümlesini dile getirdi.

Ardından da gönlünde yatan bir aday olup olmadığı sorulunca ise Kılıçdaroğlu, “Partinin yetkili organları varsa onların vereceği karara bakmak gerekir.” cümlesini dile getirdi.

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