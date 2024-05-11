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Kedisi Olanların Mutlaka Göz Atması Gereken En Sevilen Kedi Ürünleri

etiket Kedisi Olanların Mutlaka Göz Atması Gereken En Sevilen Kedi Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 13:35

Kedilerinize adeta bayılacağına inandığımız bir dizi ürün hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu ürünler arasında kedi maması, oyuncaklar, yaş mama, su pınarları ve daha pek çok ürün bulunuyor. Bu ürünlerin her birini detaylı bir şekilde inceledik ve sizin için bir araya getirdik. Kedilerinizin sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi bu içerikte bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Koogmoon - Kedi Su Pınarı

1. Koogmoon - Kedi Su Pınarı

3,2 Litre su kapasitesine sahip sebil, kedinizin her seferinde temiz suya ulaşmasını sağlıyor. Düşük voltajlı yüksek verimli su pompası, sessiz çalışması sayesinde çoğu kedi sahibinin tercihi olmuş.

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2. KOOGMOON 100oz/3.2L Kedi Su Çeşmesi Paslanmaz Çelik, 6PCS Karbon Filtre, 3PCS Köpük Filtre

2. KOOGMOON 100oz/3.2L Kedi Su Çeşmesi Paslanmaz Çelik, 6PCS Karbon Filtre, 3PCS Köpük Filtre

3,2 Litrelik su pompasının yanında köpük filtreleri ve karbon filtreleri de yedek olarak istiyorsanız, bu set size göre. Sessiz ve verimli çalışan kedi su sebili ve filtre seti burada.

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3. Haustier QQ023 Akıllı Kedi Mama Kabı

3. Haustier QQ023 Akıllı Kedi Mama Kabı

Mobil uygulaması sayesinde kedinizin mamasını evden uzaktayken de verebilmenizi sağlayan mama kabı, yoğun iş temposu, seyahat gibi zamanlar için kurtarıcı olabilir. Bir haftadan uzun süre mama koyabilecek olan akıllı mama kabı, mamanın bayatlamaması için güvenli saklama koşulları sağlar.

Burada bulabilirsiniz.

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4. La Vital Sensitive Adult Salmon Formula, 12 kg

4. La Vital Sensitive Adult Salmon Formula, 12 kg

Kedinizin deri ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olacak olan La Vital Sensitive Yetişkin Kedi Maması, somon aromalı. Kedinizin çok seveceğini düşündüğümüz mama, tüy dökümü dönemlerinde kedinize çok iyi gelecek.

Burada bulabilirsiniz.

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5. PRO PLAN Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması 10 kg

5. PRO PLAN Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması 10 kg

Renklendirici ve aroma içermeyen kedi maması, zengin somon içeriği ile kedileriniz için oldukça besleyici. Kısırlaştırılmış kediler için geliştirilmiş özel formülü, kedinizin böbrek sağlığını destekler. 

Burada.

Proplan'ın bir diğer mamasını da burada bulabilirsiniz.

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6. Reflex Tavuklı & Pirinçli Yavru Kedi Maması 15 kg

6. Reflex Tavuklı & Pirinçli Yavru Kedi Maması 15 kg

Yavru kedilerinizin bayılarak yiyeceği tavuklu ve pirinçli mama ile ilgili bazı kullanıcı yorumları şu şekilde:

'Evimde baktığım kedimin dışında sokakta yaşayan diğer kedilerin de severek tükettiği bir ürün. Teşekkürler…'

Burada bulabilirsiniz.

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7. Wero Akıllı Kedi Tuvaleti / Kum Kabı

7. Wero Akıllı Kedi Tuvaleti / Kum Kabı

Wero Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil dostlarımızın konforunu ve hijyenini ön planda tutan bir ürün. Kullanıcı dostu özellikleri, akıllı tartı sistemi ve kolay temizlenebilir yapısı ile kedi bakımını kolaylaştırıyor. Üstelik Wero Tech uygulaması ile kişiselleştirilmiş bakım imkanı sunuyor. Sessiz çalışma modu, çeşitli kumlara uyum sağlama esnekliği ve iyonizer hava temizleme özelliği ile evcil hayvan bakımına modern bir soluk getiriyor.

Burada bulabilirsiniz.

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8. Royal Canin Sterilised 4 kg Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

8. Royal Canin Sterilised 4 kg Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Kısırlaştırılmış bir kediniz varsa, uygun miktarda yağ oranı ve yüksek protein içeriği ile kedinizin böbrek sağlığını desteklemeye ve korumaya yardımcı olacak Royal Canin Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Mamasını tercih edebilirsiniz. 

Burada.

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9. Proplan Gourmet Gold Karışık Kedi Konserve 12 Adet

9. Proplan Gourmet Gold Karışık Kedi Konserve 12 Adet

Kıyılmış sığır etli, tavuk etli, ördekli havuçlu ispanaklı, somonlu ve tavuk etli, okyanus balıklı yaş mamalardan oluşan sete kedileriniz bayılacak. Setin içinde tam 12 tane konserve yaş mama bulunuyor.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Whiskas Sığır Etli Kedi Maması 100 gr, 24 Adet

10. Whiskas Sığır Etli Kedi Maması 100 gr, 24 Adet

Whiskas'ın sığır etli yaş maması, kedilerin dengeli gelişimini sağlar. İçeriğindeki besinler kemik, diş ve kas sağlığını destekler, görme gücünü artırır. 

Burada.

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11. Dream Plus Catnipli Avokado Kedi Yalama Topu 6 cm

11. Dream Plus Catnipli Avokado Kedi Yalama Topu 6 cm

Avokado şeklindeki kedi naneli duvar oyuncağı, kedinin diş temizliği ve enerji harcaması için ideal. Bu oyuncak, benzersiz tasarımı ve güvenli malzemeleri ile kolayca tutturulabilir ve kedinin ilgisini çeker.

Burada.

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12. Pawdaz - Matatabi Dino Bol Sesli, Bol Kokulu Kedi Oyuncağı

12. Pawdaz - Matatabi Dino Bol Sesli, Bol Kokulu Kedi Oyuncağı

Matatabi DINO, kediler seve seve oynayacağı, ilgisini çekecek bol sesli ve kokulu bir oyuncak. İçerisinde doğal matatabi tozu bulunan bu oyuncak, kedilerin ilgisini çekmek ve mutlu hissettirmek amacıyla renkli ve sesli özelliklerle donatılmış. Üretiminde kedilerin sağlığına uygun malzemeler kullanılarak veteriner hekimi tarafından onaylanmış olan bu oyuncağı kedileriniz çok sevecek.

Burada.

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